Вэнс: США заканчивают финансировать войну в Украине 11.08.2025, 5:31

Вице-президент США ждет активизации Европы.

Соединенные Штаты Америки заканчивают финансирование вооружения, получаемого Украиной для войны против а РФ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News, опубликованном 10 августа.

Комментируя реакцию ряда лидеров европейских стран на мирные переговоры, Вэнс подверг критике их за то, что они недостаточно, по его мнению, «активизировались» во время войны.

«Мы прямо говорили европейцам: это в вашем районе, это у вас за спиной. Вы, ребята, должны активизироваться и взять на себя большую роль в этом деле. И если вам так небезразличен этот конфликт, вы должны быть готовы играть более прямую и существенную роль в финансировании этой войны самостоятельно», – отметил Вэнс.

Также он высказался о финансировании Штатами военной помощи для Украины.

«Я думаю, что президент и я, безусловно, считаем, что Америка закончила финансировать войну в Украине. Мы хотим добиться мирного урегулирования этого дела, мы хотим остановить убийства», – заявил Вэнс.

Вице-президент предположил, что американцам надоело, что их налоги направляют на войну в Украине.

