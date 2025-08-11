«Лукашенко положили на стол сценарий отстранения от власти»
Кремль готовил переворот.
Совбез и КГБ положили на стол Александру Лукашенко стратегию Кремля в отношении его «скорого отстранения» от власти, а также детали «несостоявшегося спланированного Москвой «переворота» внутри спецслужб». Об этом пишет специализирующийся на инсайдах телеграм-канал «Беларуская выведка».
«Именно КГБ и Совбез своевременно просчитали сценарий и вовремя доложили, а затем приняли меры. Источники сообщили, что после визита к Путину, Лукашенко занимается только вопросами государственной безопасности», — пишет Telegram-канал.
По сведениям источников канала, чтобы «сдвинуть Лукашенко», кремлёвским стратегам необходимо было поставить под свой контроль силовой блок.
Как отмечается в публикации, целью Москвы было усадить в кресло министра МВД командующего Внутренними войсками Беларуси Николая Карпенкова или его дублёра Геннадия Казакевича, а нынешнего главу МВД — Ивана Кубракова и главу КГБ — Ивана Тертеля убрать из силового блока и отправить на «гражданские должности» в администрации Лукашенко.
При этом супер-цель Кремля — «поставить во главе КГБ своего кандидата — начальника главка контрразведки и окружить его преданными ему замами».