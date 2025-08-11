закрыть
«Лукашенко положили на стол сценарий отстранения от власти»

  • 11.08.2025, 7:48
  • 3,126
«Лукашенко положили на стол сценарий отстранения от власти»
Фото: AFP

Кремль готовил переворот.

Совбез и КГБ положили на стол Александру Лукашенко стратегию Кремля в отношении его «скорого отстранения» от власти, а также детали «несостоявшегося спланированного Москвой «переворота» внутри спецслужб». Об этом пишет специализирующийся на инсайдах телеграм-канал «Беларуская выведка».

«Именно КГБ и Совбез своевременно просчитали сценарий и вовремя доложили, а затем приняли меры. Источники сообщили, что после визита к Путину, Лукашенко занимается только вопросами государственной безопасности», — пишет Telegram-канал.

По сведениям источников канала, чтобы «сдвинуть Лукашенко», кремлёвским стратегам необходимо было поставить под свой контроль силовой блок.

Как отмечается в публикации, целью Москвы было усадить в кресло министра МВД командующего Внутренними войсками Беларуси Николая Карпенкова или его дублёра Геннадия Казакевича, а нынешнего главу МВД — Ивана Кубракова и главу КГБ — Ивана Тертеля убрать из силового блока и отправить на «гражданские должности» в администрации Лукашенко.

При этом супер-цель Кремля — «поставить во главе КГБ своего кандидата — начальника главка контрразведки и окружить его преданными ему замами».

