Организаторы концерта Макса Коржа в Варшаве прислали экс-политзаключенной бесплатные билеты
- 11.08.2025, 12:31
Антонина Коновалова рассказала, как прошел концерт в польской столице.
Бывшая политзаключенная Антонина Коновалова рассказала, как попала на концерт белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве, который прошел 9 августа на Национальном стадионе:
— Когда я приехала в Варшаву, билеты уже были раскуплены, перепродаж ещё не было, и я решилась написать концертному директору, попросила помочь с билетами, не бесплатно. Не хотелось рисковать и покупать с рук.
В письме я рассказала немного о своей истории, спустя две недели, на мою почту приходит уведомление — пригласительные билеты. Мне кажется этим жестом Корж сказал о себе больше, чем можно прочитать в любых статьях.
Антонина Коновалова также поделилась эмоциями от концерта:
— Честно скажу: обращение к польской стороне мне не понравилось. Когда я услышала фразу «политика — это политика», мне стало не по себе, и даже возникло желание уйти, но концовка вечера перевернула всё. Его слова к белорусам, мощное скандирование «Останови войну!», на трибунах я слышала: «Путин — х*о!» и «Лукашенко — п*с!».
Белорусы, которые подняли наш флаг, вы нереальные! Я горжусь вами! Наш флаг, на главном экране показали не один раз.
Это был вечер, полный противоречий: от разочарования до гордости, от сомнений до ощущения единства.
Могу ли сказать Коржу большое спасибо? Да, могу!