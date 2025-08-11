Организаторы концерта Макса Коржа в Варшаве прислали экс-политзаключенной бесплатные билеты 11.08.2025, 12:31

Макс Корж

Антонина Коновалова рассказала, как прошел концерт в польской столице.

Бывшая политзаключенная Антонина Коновалова рассказала, как попала на концерт белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве, который прошел 9 августа на Национальном стадионе:

— Когда я приехала в Варшаву, билеты уже были раскуплены, перепродаж ещё не было, и я решилась написать концертному директору, попросила помочь с билетами, не бесплатно. Не хотелось рисковать и покупать с рук.

В письме я рассказала немного о своей истории, спустя две недели, на мою почту приходит уведомление — пригласительные билеты. Мне кажется этим жестом Корж сказал о себе больше, чем можно прочитать в любых статьях.

Антонина Коновалова также поделилась эмоциями от концерта:

— Честно скажу: обращение к польской стороне мне не понравилось. Когда я услышала фразу «политика — это политика», мне стало не по себе, и даже возникло желание уйти, но концовка вечера перевернула всё. Его слова к белорусам, мощное скандирование «Останови войну!», на трибунах я слышала: «Путин — х*о!» и «Лукашенко — п*с!».

Белорусы, которые подняли наш флаг, вы нереальные! Я горжусь вами! Наш флаг, на главном экране показали не один раз.

Это был вечер, полный противоречий: от разочарования до гордости, от сомнений до ощущения единства.

Могу ли сказать Коржу большое спасибо? Да, могу!

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com