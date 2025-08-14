закрыть
Зеленский прибыл в Лондон на встречу со Стармером

  • 14.08.2025, 12:40
Премьер Британии лично встретил президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу с премьер-министром Британии Киром Стармером, которая пройдет в Лондоне в резиденции главы британского правительства.

Об этом сообщает Sky News.

По данным издания, Зеленского на Даунинг-стрит, 10, лично встретил Кир Стармер. После приветствия лидеры стран прошли внутрь, игнорируя вопросы журналистов.

В британском правительстве пока не раскрывают о том, что именно будут обсуждать Зеленский и Стармер в ходе переговоров.

Фото: Владимир Зеленский и Кир Стармер (Getty Images)
