16 августа 2025, суббота, 20:34
Постояльцы отеля на Аляске нашли документы о встрече Трампа и Путина

  • 16.08.2025, 19:41
  • 5,530
Постояльцы отеля на Аляске нашли документы о встрече Трампа и Путина
Владимир Путин и Дональд Трамп

Саммит пошел не по плану.

Американское Национальное общественное радио (NPR) сообщает, что в публичном принтере отеля в Анкоридже постояльцы нашли восемь страниц документов, описывающих план встречи российского диктатора Путина и президента США Дональда Трампа, сообщает BBC.

Документы нашли три неназванных постояльца четырехзвездочного Hotel Captain Cook в 20 минутах от места саммита — базы «Эльмендорф-Ричардсон». Произошло это около 9 утра по местному времени в пятницу, то есть примерно за два часа до начала встречи.

NPR опубликовала восемь страниц документа. Из него следует, что вначале президенты должны были разговаривать не один на один, как планировалось изначально, и не три на три, как произошло в итоге, а два на два: с американской стороны — Дональд Трамп и Стив Уиткофф, с российской — Владимир Путин и его помощник Юрий Ушаков. В конечном итоге к ним присоединились главы внешнеполитических ведомств двух стран — Сергей Лавров и Марко Рубио.

Также включено меню совместного обеда и график встречи, из которого явствует, что на совместную пресс-конференцию двух президентов отводился час. Путин и Трамп после своей встречи выступили перед журналистами, но отвечать на их вопросы не стали.

В Белом доме и Госдепартаменте не ответили на запросы о комментарии, пишет NPR.

