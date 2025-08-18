закрыть
Подросток сорвался с 4-метровой высоты в Борисовском районе

  • 18.08.2025, 19:18
Хотел селфи – оказался в больнице.

В субботу, 17 августа, возле агрогородка Лошница Борисовского района произошел несчастный случай. 17-летний подросток получил тяжелые травмы, сорвавшись с высоты около четырех метров, сообщает Следственный комитет.

По предварительной информации, юноша вместе с приятелем находился рядом с неэксплуатируемой водонапорной башней. Подросток решил забраться на крышу, чтобы сделать селфи, и попытался перелезть с дерева на кровлю. Однако не удержался и упал.

В результате падения молодой человек получил черепно-мозговую травму, перелом руки и компрессионный перелом позвоночника. Он был доставлен в больницу. Состояние оценивается как тяжелое.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проверку проводит Борисовский районный отдел Следственного комитета – устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

