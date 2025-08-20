Секреты идеального блеска: в какое время суток лучше мыть авто? 20.08.2025, 8:52

Специалисты поделились секретами.

Мытье автомобиля кажется простым делом, но часто водители даже не догадываются, что могут навредить лакокрасочному покрытию. Неправильный выбор средств и инструментов приводит к появлению царапин, тусклости и даже коррозии. Об этом сообщает SUVNews.

Самые распространенные ошибки при мытье авто

Одна из основных ошибок - использование обычной губки или тряпки. Такие материалы быстро накапливают песок и грязь, которые царапают лакокрасочное покрытие, создавая микроскопические «паутинки». Лучше всего покупать специальные перчатки из микрофибры, которые деликатно очищают поверхность и не повреждают лак.

Еще одна ошибка - мытье автомобиля под прямыми солнечными лучами. Вода быстро высыхает, оставляя на кузове разводы и пятна. Специалисты рекомендуют проводить процедуру в тени или в вечернее время.

Часто игнорируют колесные арки и днище, что особенно опасно после зимнего периода или поездок по бездорожью. Именно там скапливается соль и грязь, которые ускоряют коррозию металла.

Не менее распространено - сухое протирание пыли. Она может привести к появлению царапин из-за трения частиц грязи по лаку. Чтобы избежать этого, автомобиль нужно обязательно смачивать водой перед мойкой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com