Секреты идеального блеска: в какое время суток лучше мыть авто?

  • 20.08.2025, 8:52
Специалисты поделились секретами.

Мытье автомобиля кажется простым делом, но часто водители даже не догадываются, что могут навредить лакокрасочному покрытию. Неправильный выбор средств и инструментов приводит к появлению царапин, тусклости и даже коррозии. Об этом сообщает SUVNews.

Самые распространенные ошибки при мытье авто

Одна из основных ошибок - использование обычной губки или тряпки. Такие материалы быстро накапливают песок и грязь, которые царапают лакокрасочное покрытие, создавая микроскопические «паутинки». Лучше всего покупать специальные перчатки из микрофибры, которые деликатно очищают поверхность и не повреждают лак.

Еще одна ошибка - мытье автомобиля под прямыми солнечными лучами. Вода быстро высыхает, оставляя на кузове разводы и пятна. Специалисты рекомендуют проводить процедуру в тени или в вечернее время.

Часто игнорируют колесные арки и днище, что особенно опасно после зимнего периода или поездок по бездорожью. Именно там скапливается соль и грязь, которые ускоряют коррозию металла.

Не менее распространено - сухое протирание пыли. Она может привести к появлению царапин из-за трения частиц грязи по лаку. Чтобы избежать этого, автомобиль нужно обязательно смачивать водой перед мойкой.

