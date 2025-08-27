Китай отказался участвовать в переговорах о ядерном разоружении с США и Россией 1 27.08.2025, 17:38

Пекин заявил, что разоружаться должны прежде всего Вашингтон и Москва.

Китай официально отверг предложение Вашингтона о включении Пекина в переговоры по ядерному разоружению. В среду, 27 августа, представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил журналистам, что участие Китая в трехстороннем формате с США и Россией «ни разумно, ни реалистично», сообщает CBS News.

«Китай и США находятся на совершенно разном уровне по объемам ядерного потенциала», — заявил он. Пекин, как пояснил дипломат, поддерживает свои силы «на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности» и «не участвует в гонке вооружений ни с одной страной». Основная ответственность за ядерное разоружение, отметил он, лежит на государствах, обладающих крупнейшими арсеналами — США и России.

Президент США Дональд Трамп 25 августа заявил, что рассчитывает привлечь Китай к переговорам наряду с Россией. По его словам, «денуклеаризация — очень важная цель», и Соединенные Штаты будут добиваться, чтобы она реализовывалась «и с Россией, и с Китаем». Он указал, что мир «не может допустить распространения ядерного оружия».

США и Россия остаются безусловными лидерами в этой сфере: вместе они владеют почти 90% мирового ядерного арсенала. Однако в 2023 году Москва вышла из последнего действующего соглашения о контроле над вооружениями с Вашингтоном — Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Тогда же Владимир Путин отозвал ратификацию Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявив, что этот шаг «отражает» позицию США, которые подписали договор 1996 года, но так и не ратифицировали его. Документ запрещает любые ядерные взрывы по всему миру, но до сих пор не вступил в силу: кроме США его не ратифицировали также Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея, Израиль, Иран и Египет.

Трамп с первых дней своего второго президентского срока выступает за сокращение ядерных арсеналов США, России и Китая. В июле он анонсировал подготовку нового соглашения, которое должно заменить Договор СНВ-3.

Пекин, в свою очередь, декларирует поддержку глобального разоружения, но систематически отклоняет приглашения Вашингтона присоединиться к американо-российским переговорам. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2024 году Китай располагал примерно 500 ядерными боеголовками — на 90 больше, чем годом ранее. Для сравнения, у США насчитывалось 3708 боеголовок, у России — 4380 (не считая снятых с вооружения). Франция имела 290, а Великобритания — 225.

Как отмечает CBS News, война России против Украины фактически вытеснила тему контроля над вооружениями из публичной повестки между Москвой и Вашингтоном, сведя к минимуму любые переговоры о будущих договорах в этой сфере.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com