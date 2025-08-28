закрыть
28 августа 2025, четверг, 15:55
Жена Брюса Уиллиса рассказал о самочувствии актера

  28.08.2025, 15:45
Брюс Уиллис

Семья находит способы для общения.

Голливудская звезда Брюс Уиллис остается «очень подвижным» более трех лет после завершения актерской карьеры из-за афазии и двух лет после диагноза фронтотемпоральной деменции. Об этом сообщила его жена Эмма Хеминг Уиллис, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

«Брюс в целом в отличном состоянии. Проблема только в его мозге… Ему трудно говорить, и мы нашли другой способ общения» — сказала Хеминг Уиллис..

Семья актера впервые объявила о диагнозе афазии в 2022 году — это расстройство речи, вызванное повреждением мозга, которое влияет на способность общаться. В феврале 2023 года диагноз уточнили до фронтотемпоральной деменции.

Хеминг Уиллис рассказала, что впервые заметила изменения, когда Брюс стал вести себя тише в обществе, хотя обычно был разговорчивым и общительным. «На семейных встречах он словно отдалялся, был холоден. Это было тревожно и страшно», — отметила она.

Сейчас, по ее словам, остаются «моменты», когда проявляется характер актера: его смех, блеск в глазах или легкая улыбка. «Эти мгновения редки, они появляются и исчезают очень быстро», — добавила жена.

Дочь актера Румер Уиллис недавно поделилась эмоциональным постом о трудностях общения с отцом. Семья отметила 70-летие актера редкими фотографиями в соцсетях.

