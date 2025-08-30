Сырьевая экономика Путина трещит по швам 30.08.2025, 14:29

Все крупнейшие нефтяные компании России отчитались о крушении прибылей.

Падение цен на нефть, новая волна санкций и крепкий рубль ударили российскую экономику в сырьевое сердце.

Все крупнейшие нефтяные компании страны по итогам первого полугодия 2025 года столкнулись с падением прибылей в 2-3 раза, следует из отчетности, опубликованной на прошедшей неделе, пишет The Moscow Times.

«Роснефть», на которую приходится каждый второй извлеченный из недр баррель, сообщила о падении прибыли, относящейся к акционерам, втрое — с 773 до 245 млрд рублей.

Страны ОПЕК активно наращивали добычу, что уронило мировые цены, а кроме того, «наблюдалось расширение дисконтов на российскую нефть в связи с ужесточением санкционных ограничений ЕС и США», объяснил ситуацию глава компании Игорь Сечин.

«Лукойл», занимающий второе место по объемам нефтедобычи, потерял половину прибыли: она составила 287 млрд рублей против 590 млрд годом ранее. Выручка компании упала на 17%, показатель EBITDA — в в 1,6 раза.

Прибыль «Газпром нефти» сократилась на 54%, до 150 млрд рублей, а выручка просела на 12%, несмотря на то, что компания на 5% увеличила добычу и на 4% нарастила переработку нефти.

«Сургутнефтегаз», занимающий четвертое место по объемам добычи, стал убыточным: он потерял 452,7 млрд рублей за полгода. По финансам «Сургута» ударило укрепление рубля — оно обесценило гигантскую «валютную подушку» компании размером около $70 млрд.

Прибыль «Татнефти» обвалилась почти втрое, 54,2 млрд рублей, а «Русснефти» — в 3,2 раза, до 11,8 млрд.

В целом нефтегазовый сектор России, от которого зависит каждый третий рубль в бюджете, потерял 50,4% прибылей, следует из данных Росстата: его сальдированный финансовый результат за полгода сократился до 1,264 трлн рублей. При этом 45% компаний закончили полугодие с убытком — на 749,5 млрд рублей.

В Ханты-Мансийском автономном округе, главном нефтяном регионе, который обеспечивает 40% всей добычи страны, нефтяная промышленность стала убыточной: компании сработали в минус на 506,3 млрд рублей, по данным Тюменьстата за январь–май.

«Результаты компаний нефтегазового сектора остаются под давлением крепкого рубля и низких цен на нефть», — пишут аналитики «Цифра Брокер». Баррель сорта Urals, который в начале года стоил почти $70, к маю подешевел до $52,1, а в июне стоил $59,8. Его рублевая цена за 6 месяцев рухнула почти 30%, до 4,7 тысячи рублей за баррель.

Дополнительные барьеры для производства и экспорта энергоресурсов создает ужесточение санкций против российского ТЭК, отмечает Елена Галеева, научный сотрудник лаборатории отраслевых рынков и инфраструктуры Института Гайдара. Против «нефтянки» действует эмбарго стран G7; введены на санкции против судоходства и логистики за счет блокировки «теневого флота»; в силе технологическое эмбарго и финансовые ограничения в виде блокировки расчетов в долларах; усиливается давление на банки третьих стран, перечисляет Мальцева.

В этом году отношения нефтяников с импортерами оказались дестабилизованы из-за угрозы вторичных санкций — в результате нефтяной сектор столкнулся с ограничениями сбыта, пишут эксперты Института Гайдара: экспорт в Китай за первое полугодие упал на 11% в физическом объеме, а в деньгах — на 24%.

Кроме азиатских стран, куда уходит более 80% экспорта, российскую сырую нефть практически никто не покупает. Но увеличить потоки в восточном направлении сложно: танкеров не хватает, а порты перегружены, отмечают эксперты.

«Уменьшение доходов нефтяных компаний связано, прежде всего, с падением стоимости нефти на мировом рынке и укреплением рубля, — поясняет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. - Из-за этого сократилась экспортная выручка: компании стали зарабатывать меньше, продавая тот же объем продукции за границу».

