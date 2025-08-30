закрыть
30 августа 2025
Лучшая теннисистка России била себя ракеткой во время матча на US Open

1
  • 30.08.2025, 20:10
Мирра Андреева сенсационно проиграла американке, сорвавшись прямо на корте.

Первая ракетка России Мирра Андреева (№ 5 WTA) сенсационно проиграла американской теннисистке Тейлор Таунсенд (№ 139 WTA) в третьем круге Открытого чемпионата США-2025, пишет nv.ua.

18-летняя Андреева уступила сопернице в двух партиях — 5:7, 2:6.

Во время поединка «нейтральная» россиянка продемонстрировала неадекватное поведение. Из-за неудачной игры она начала бить себя ракеткой по ноге.

Андреева «вдохновилась» поведением своего земляка Даниила Медведева, который получил серьезный штраф после истерики в первом круге US Open-2025.

