Лучшая теннисистка России била себя ракеткой во время матча на US Open

Лучшая теннисистка России била себя ракеткой во время матча на US Open1
- 30.08.2025, 20:10
Мирра Андреева сенсационно проиграла американке, сорвавшись прямо на корте.
Первая ракетка России Мирра Андреева (№ 5 WTA) сенсационно проиграла американской теннисистке Тейлор Таунсенд (№ 139 WTA) в третьем круге Открытого чемпионата США-2025, пишет nv.ua.
18-летняя Андреева уступила сопернице в двух партиях — 5:7, 2:6.
Mirra Andreeva getting frustrated out there😱😱 pic.twitter.com/AaNClxaFLO— Tennis-Xtra🎾 (@TennisXtra) August 30, 2025
Во время поединка «нейтральная» россиянка продемонстрировала неадекватное поведение. Из-за неудачной игры она начала бить себя ракеткой по ноге.
Андреева «вдохновилась» поведением своего земляка Даниила Медведева, который получил серьезный штраф после истерики в первом круге US Open-2025.