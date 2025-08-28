Один из лучших теннисистов России наказан за безумное поведение на US Open

Один из лучших теннисистов России наказан за безумное поведение на US Open4
- 28.08.2025, 15:00
Медведев заплатит большой штраф.
Российский теннисист Даниил Медведев покинул Открытый чемпионата США 2025 после поражения в первом круге.
Медведев играл против француза Бенжамена Бонзи (ATP 51). Даниил был фаворитом встречи, однако сенсационно уступил в пяти сетах — 3:6, 5:7, 7:6, 6:0, 4:6.
Российский теннисист получил большой штраф за свое поведение в проигранном матче.
Перед второй подачей Бонзи на матч-пойнте на корт по ошибке вышел фотограф, и судья на вышке назначил переигровку первой подачи. Медведев начал спорить с арбитром, а затем оскорбил его. После поражения Даниил разбил свою ракетку.
Медведев вынужден будет выплатить 42500 долларов штрафа, из которых 30 тысяч — за неспортивное поведение, а 12500 — за разбитую ракетку. Это составит значительную часть от его призовых — 110 тысячам долларов.
