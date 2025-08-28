закрыть
  • 28.08.2025, 15:00
  • 2,760
Один из лучших теннисистов России наказан за безумное поведение на US Open
Даниил Медведев

Медведев заплатит большой штраф.

Российский теннисист Даниил Медведев покинул Открытый чемпионата США 2025 после поражения в первом круге.

Медведев играл против француза Бенжамена Бонзи (ATP 51). Даниил был фаворитом встречи, однако сенсационно уступил в пяти сетах — 3:6, 5:7, 7:6, 6:0, 4:6.

Российский теннисист получил большой штраф за свое поведение в проигранном матче.

Перед второй подачей Бонзи на матч-пойнте на корт по ошибке вышел фотограф, и судья на вышке назначил переигровку первой подачи. Медведев начал спорить с арбитром, а затем оскорбил его. После поражения Даниил разбил свою ракетку.

Даниил Медведев
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Медведев вынужден будет выплатить 42500 долларов штрафа, из которых 30 тысяч — за неспортивное поведение, а 12500 — за разбитую ракетку. Это составит значительную часть от его призовых — 110 тысячам долларов.

Напомним, что один из лучших теннисистов мира неожиданно снялся с US Open после победы в первом круге.

