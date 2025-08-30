Мерц: Путин лишь притворялся готовым к прямым переговорам 1 30.08.2025, 20:34

Канцлер Германии заявил, что война может продолжаться еще многие месяцы.

Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил, что война России против Украины «продлится еще многие месяцы». Об этом глава германского правительства заявил в пятницу, 29 августа, на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам межправительственных консультаций ФРГ и Франции в Тулоне, сообщает DW.

По словам Мерца, президент России Владимир Путин лишь притворялся готовым к прямым переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Я настоятельно выступаю за то, чтобы мы совместно - мы, то есть европейцы вместе с американским правительством, - тщательно обсудили следующие шаги», — цитирует канцлера ФРГ агентство dpa.

«Если к понедельнику встреча между Путиным и Зеленским не состоится, (...) станет очевидно, что Путин подставил (президента США Дональда. — Ред.) Трампа», — добавил Макрон, подчеркнув, что намерен вместе с Мерцем обсудить это с главой Белого дома в предстоящие выходные дни.

Мерц за дополнительные пошлины США против сторонников РФ

В ходе брифинга канцлер Германии вновь призвал Вашингтон ввести пошлины для стран, которые продолжают импортировать российские газ и нефть, чем косвенно финансируют военную экономику РФ.

Первоочередной задачей для европейцев глава правительства ФРГ назвал удержание так называемой «коалиции желающих», которая насчитывает около 30 стран. В этом контексте «Германия участвует прежде всего в укреплении украинских вооруженных сил, Франция использует свои дипломатические и военные возможности», — приводит слова Мерца агентство AFP.

Цель - встреча Путина и Зеленского

На данный момент основной целью, согласно заявлению Фридриха Мерца, по-прежнему должна оставаться встреча президентов России и Украины, и «при необходимости - с другими участниками переговоров». При этом российская сторона должна быть готова обеспечить режим прекращения огня для осуществления такой встречи.

