Трамп запустил важные процессы 1 Вадим Денисенко

5.08.2025, 13:19

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Дональд Трамп

Путину придется сесть за стол переговоров.

Все, что сейчас делает Трамп по отношению к России, – это подготовка к переговорам с Китаем. Если проще, Трамп пытается ослабить союзников Китая и параллельно добивается того, чтобы Пекин показал: он не готов идти на помощь своим сателлитам.

Логика Вашингтона была следующая: ударить тарифами по Бразилии, чтобы показать, что Китай ничем не сможет помочь своему главному партнеру в Южной Америке, и напугать Индию, чтобы та отказалась от закупки российской нефти, тем самым нанеся очень болезненный удар по российской экономике.

По Бразилии мы поймем, добился ли чего-нибудь Трамп, в течение следующих нескольких месяцев. А вот что касается Индии, то Дели держит паузу. Паузу, играющую против нас. Индия – это не о принципах. Это исключительно о деньгах и заработках. Нынешняя модель сотрудничества с РФ идеальна для индусов. Но речь идет не только о нефти. Речь идет о международном транспортном коридоре Север – Юг, который позволяет Индии сократить морскую логистику в Европу на 8–10 дней (удешевить их на треть) и позволяет обходить риски, связанные с Пакистаном (читай Китаем). И тут ключевыми партнерами Индии являются Иран и РФ. Главные участники этого коридора – Индия, Иран, Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, частично Армения и Беларусь.

Дели сейчас находится не только перед нефтяной дилеммой, но и перед сложным геополитическим выбором (между прочим, главным конкурентом России в северном коридоре является Турция, которая очень хотела бы переправить потоки с российского направления через себя). Вообще жаль, что у нас никто не мыслит категориями логистических коридоров, а мы живем в иллюзиях о дружественности или недружественности стран, но это я так, просто о наболевшем.

Я все еще остаюсь при мысли, что после некоторых торгов Индия пойдет на предложение США. Но не исключено, что это может занять гораздо больше времени, чем хотел бы Трамп. Моди играет в игру: потянуть время. Потому что каждый день – это десятки миллионов долларов.

Процессы, запущенные Трампом, все равно приведут к тому, что Путин вынужден будет сесть за стол переговоров с Зеленским. Но если в течение следующих дней Индия не пойдет на уступки Вашингтону (а вероятность этого, к сожалению, уменьшается), мы должны понимать, что вероятность результативных переговоров в ближайшее время резко падает. И тогда мы снова переходим к сценарию, где переговорное окно возможностей откроется не раньше конца 2025-го – начала 2026 года.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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