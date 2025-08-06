Дмитрий Бондаренко: Два деда на лавочке рассуждают, что они еще смогут «захватить» 6.08.2025, 14:48

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Мы наблюдаем агонию путинского режима.

В Беларусь начали прибывать эшелоны с российскими военными — под видом подготовки к учениям «Запад-2025». Кремль уже не раз использовал подобные маневры как прикрытие для агрессии.

Насколько вероятно, что «Запад-2025» станет прелюдией к новой фазе войны — будь то удар по северу Украины или гибридная атака на страны Балтии и Польшу? Об этом сайт Charter97.org поговорил с координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрием Бондаренко.

— Пока в Украине идет война, любые учения и концентрация российских войск в Беларуси, равно как и приведение белорусской армии в состояние полной боевой готовности, — уже часть этой войны. Украина вынуждена будет реагировать на рост численности российско-белорусской группировки, усиливая военное присутствие на севере, и ослабляя его на других направлениях. Это и есть элемент войны.

Я не очень верю в нападение на страны Балтии или НАТО прямо сейчас. Особенно в условиях, когда Трамп «разбушевался». В такой ситуации Кремль не пойдет на прямую конфронтацию с Альянсом. Тем более, что у Запада есть действенный рычаг — не военный, а экономический: перекрытие балтийских портов России.

Мы знаем, что торговые потоки из РФ проходят через датские проливы и крупные морские каналы, такие как Кильский канал. Более 50% российской нефти перевозится морем из Балтики. Закрытие балтийских проливов для России станет мощнейшим ударом по экономике РФ. Поэтому эти учения — в первую очередь угроза для Украины.

— Какие провокации возможны со стороны России и режима Лукашенко?

— Напомню, что в 2021 году, когда проходили учения «Запад-2021», вторжение началось не во время их проведения, а позднее, через несколько месяцев. Сейчас может снова начаться перманентная фаза присутствия российских войск в Беларуси, которая продлится месяцами. В этом заключается главная угроза.

Что касается планов — Лукашенко ничего не планирует. Планирует только Путин — удержаться у власти любой ценой. Но это менеджер-неудачник, проигравший все: в экономике, геополитике, стратегии. Он провалился на Ближнем Востоке. Россия десятилетиями строила там свою политику, начиная с СССР — и все закончилось поражением. Ни Саддаму Хусейну, ни Башару Асаду Путин не смог помочь в решающие моменты. Потому что у него нет ресурсов.

Он проиграл и Дальний Восток. На огромной территории живут 8 миллионов россиян — а китайцев, говорят, уже несколько миллионов. Китай фактически использует порт Владивостока как внутренний. В северных провинциях Китая живет более 500 миллионов человек, а за Уралом — только около 30 миллионов россиян. Путин просто сдает Сибирь Китаю.

Следующее крупное поражение — Кавказ, где Российская империя проводила свою политику сотни лет. Надо быть «гением», чтобы объединить Армению и Азербайджан под антироссийскими заявлениями. Опять же, Путин ничего не может сделать, потому что Эрдоган имеет мощнейшую турецкую армию, а все силы РФ брошены на войну против Украины.

Балтика? В начале прошлого века Финляндия была частью Российской империи, Швеция — нейтральной. Сегодня посмотрите на карту: слева и справа от Финского залива — страны НАТО. Усть-Луга и Санкт-Петербург зажаты между Финляндией и Эстонией. Путин не может здесь даже дернуться.

Так что сидят два деда на Валааме, на лавочке, рассуждают, что они еще кого-то «захватят». Мы наблюдаем агонию путинского режима, как когда-то агонию режима Брежнева. Но нельзя исключать, что в маразме Путин предпримет шаги, которые принесут несчастье другим. Как Брежнев с политбюро развязал войну в Афганистане — с миллионом погибших афганцев и десятками тысяч убитых советских солдат.

— Что должен делать Запад уже сейчас, чтобы не допустить провокаций или вторжения? Только наращивать силы? Идти на упреждение?

— Запад должен взять на себя ответственность за собственную безопасность. В первую очередь — Европа. США, в принципе, ведут правильную политику: подтолкнув Европу к самостоятельной обороне. Но в переходный период, пока разворачивается европейская оборонная промышленность, нельзя обрывать связи внутри НАТО.

Нужны гибкие механизмы сотрудничества — как в рамках НАТО, так и в торгово-экономической плоскости между США и ЕС. Например, в тарифном соглашении между ЕС и США прописано, что Европа закупит американские энергоносители на $750 миллиардов. Это выгодно обеим сторонам. Но одновременно — это мощнейший удар по России, которая десятилетиями поставляла газ и нефть в Европу. Сейчас этот рынок потерян, и очень надолго.

Также критически важно усиливать поддержку Украины. Украина — богатая страна: литий, редкоземельные металлы, нефть, газ, плодородная почва, стратегическое положение. Если Россия захватит большую часть или подчинит всю Украину, то получит в свое распоряжение не только ресурсы, но и человеческий потенциал — украинцев, которые могут быть использованы в будущей войне против Запада.

Путин уже уничтожает Россию. Его курс ведет к распаду РФ. Но чтобы удержаться еще год-два у власти, он может пойти на самые безумные шаги. Именно поэтому Запад должен действовать заранее — поражение России в Украине могло бы решить все. В том числе — предотвратить агрессию Китая в его регионе.

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