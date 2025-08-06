США наращивают военное присутствие в Финляндии 1 6.08.2025, 23:01

В середине июля в страну прибыло подразделение морской пехоты США.

США до конца года увеличат свое военное присутствие в Финляндии.

Об этом говорится в сообщении Сил обороны Финляндии.

В середине июля в Финляндию прибыло подразделение морской пехоты США. Солдаты, размещенные в бригаде Уусимаа и Береговой бригаде, пробудут в Финляндии около месяца.

Также в бригаду Карелии прибыли американские военные, задача которых обучить финских военных использованию и обслуживанию американской техники.

Мероприятия запланированы по всей Финляндии до конца года. О следующих этапах и обучении будет сообщено дополнительно.

Начальник стратегического отдела Оборонных сил, генерал-майор Сами Нурми считает, что США доказывают свою приверженность сотрудничеству с Финляндией и странами Балтии.

«Оборонное сотрудничество между Финляндией и США основано на долгосрочном партнерстве и взаимодействии в рамках НАТО. Присутствие США – это не разовая акция, а часть нашего постоянного и углубленного партнерства и союзничества. Это свидетельство приверженности общей обороне, а также безопасности Финляндии и Балтийского региона», – сообщили в Силах обороны Финляндии.

Соглашение о сотрудничестве в области обороны между Финляндией и США (Defence Cooperation Agreement, DCA) позволяет американским войскам находиться и проводить учения на территории Финляндии. В прошлом году соглашение вступило в силу и теперь применяется на практике. Двусторонняя деятельность осуществляется в соответствии с договором и на основе взаимопонимания.

Американские военные могут время от времени перемещаться и за пределы гарнизонов и учебных полигонов.

«Военнослужащих и военную технику США можно будет встретить в разных частях Финляндии. Здесь им рады. Возможно, мы не отличаемся мастерством светской беседы, но кивок или улыбка вполне подойдут, если вы встретите военных на улице», – приводит слова генерал-майора Нурми пресс-служба армии.

Парламент Финляндии 1 июля 2024 года единогласно одобрил соглашение о военном сотрудничестве между Финляндией и США (DCA), по которому американская армия получает право использовать 15 местных военных объектов.

Парламент Швеции утвердил двустороннее оборонное соглашение с США 19 июня 2024 года – это произошло несмотря на обеспокоенность экологов и левой оппозиции по поводу размещения ядерного оружия на шведской территории.

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