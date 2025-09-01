закрыть
1 сентября 2025, понедельник, 15:08
В Беларуси подорожали сигареты

1
  • 1.09.2025, 14:04
  • 1,022
В Беларуси подорожали сигареты

С сегодняшнего дня.

С 1 сентября меняются максимальные розничные цены на сигареты. Информацию разместило Министерство по налогам и сборам.

На 10 копеек вырастут в цене два вида сигарет Dove Click Purple Moon, Dove Click Tropical Sun производства Гродненской табачной фабрики «Неман».

Также у этого производителя заявлен новый вид сигарет — Rb Perliamutr Azure с ценой 4,25 рубля.

Максимальные розничные цены на остальные сигареты, по информации МНС, не изменятся.

