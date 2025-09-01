В Беларуси подорожали сигареты

В Беларуси подорожали сигареты1
- 1.09.2025, 14:04
- 1,022
С сегодняшнего дня.
С 1 сентября меняются максимальные розничные цены на сигареты. Информацию разместило Министерство по налогам и сборам.
На 10 копеек вырастут в цене два вида сигарет Dove Click Purple Moon, Dove Click Tropical Sun производства Гродненской табачной фабрики «Неман».
Также у этого производителя заявлен новый вид сигарет — Rb Perliamutr Azure с ценой 4,25 рубля.
Максимальные розничные цены на остальные сигареты, по информации МНС, не изменятся.