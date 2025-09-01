Синоптики обещают жару свыше +30 градусов в Беларуси 1.09.2025, 21:15

1,070

Прогноз на 2 – 4 сентября.

В Белгидромете рассказали о жаре свыше плюс 30, которая продлит лето в Беларуси 2-4 сентября, пишет pogoda.by.

Синоптики порадовали прогнозом погоды на первую неделю осени. Так, во вторник 2 сентября осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет от +8 до +16. Днем ожидается от +20 по северо-востоку до +30 по юго-западу Беларуси.

В среду 3 сентября будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Порывистый ветер прогнозируют днем по западу. Ночью обещают +5 по востоку до +18 по юго-западу. Днем ожидается от +21 до +28, в юго-западных районах Беларуси воздух прогреется до +31.

В четверг 4 сентября ночью по западу, днем местами, в основном по северо-западной половине Беларуси, ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах - грозы. Температура ночью составит от +5 по востоку до +18 по западу. Днем будет от +21 по северо-западу до +31 по югу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com