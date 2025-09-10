закрыть
10 сентября 2025, среда
Польская армия уничтожила часть вторгшихся российских дронов

  • 10.09.2025, 7:50
Польская армия уничтожила часть вторгшихся российских дронов

Самолеты применили оружие против вражеских объектов.

В Польше продолжается операция, связанная с многочисленными нарушениями польского воздушного пространства.

Об этом сообщил в соцсети Х министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Над Польшей идет операция по нейтрализации объектов, которые нарушили границу РП. Президент и премьер-министр были проинформированы. Все службы действуют. Просим выполнять указания Польской армии и полиции. Самолёты применили вооружение против вражеских объектов. Мы находимся в постоянном контакте с командованием НАТО. Войска территориальной обороны (WOT) активированы для наземного поиска сбитых дронов. Просим сохранять спокойствие и передавать только сообщения армии и государственных служб. В случае обнаружения фрагментов объектов просим не подходить к ним и сообщить в полицию», — заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Информацию подтвердил премьер-министр Польши Дональд Туск.

По его словам, военные применили вооружение против российских дронов.

«Я постоянно контактирую с президентом и министром обороны. Получил непосредственный отчет от оперативного командующего», - написал он.

Также Дональд Туск отметил, что министр обороны Польши находится в «тесном контакте» с членами и лидерами стран НАТО.

