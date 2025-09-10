Польская армия уничтожила часть вторгшихся российских дронов 1 10.09.2025, 7:50

3,238

Самолеты применили оружие против вражеских объектов.

В Польше продолжается операция, связанная с многочисленными нарушениями польского воздушного пространства.

Об этом сообщил в соцсети Х министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Над Польшей идет операция по нейтрализации объектов, которые нарушили границу РП. Президент и премьер-министр были проинформированы. Все службы действуют. Просим выполнять указания Польской армии и полиции. Самолёты применили вооружение против вражеских объектов. Мы находимся в постоянном контакте с командованием НАТО. Войска территориальной обороны (WOT) активированы для наземного поиска сбитых дронов. Просим сохранять спокойствие и передавать только сообщения армии и государственных служб. В случае обнаружения фрагментов объектов просим не подходить к ним и сообщить в полицию», — заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.



Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów, które naruszyły przestrzeń powietrzną. Wobec tych, które mogły stanowić zagrożenie, Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzję o… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 10, 2025

Информацию подтвердил премьер-министр Польши Дональд Туск.

По его словам, военные применили вооружение против российских дронов.

«Я постоянно контактирую с президентом и министром обороны. Получил непосредственный отчет от оперативного командующего», - написал он.

Otrzymałem meldunek od Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych o zestrzeleniu dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną i mogły stanowić zagrożenie. Operacja trwa. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025

Также Дональд Туск отметил, что министр обороны Польши находится в «тесном контакте» с членами и лидерами стран НАТО.

