Что будет с выдачей польского шенгена белорусам после закрытия границы

Новость о том, что в ночь с 11 на 12 сентября Польша закрывает границу с Беларусью, встревожила не только тех, кто планировал поездки в этом направлении, но и желающих иметь польский шенген. О том, как нынешняя ситуация может отразиться на выдаче виз, «Зеркалу» рассказала визовая экспертка Анастасия Лысоковская.

По словам Анастасии Лысоковской, информация о закрытии границы заметно встревожила желающих получить польские визы. Были те, кто собирался регистрироваться для оформления документов, но после вчерашних новостей сообщал, что передумал.

— Пока отказы, как и раньше, остаются на уровне 10%. Большинство все же планируют подаваться, спрос по-прежнему высокий, — описывает ситуацию собеседница. — Посмотрим, будет ли меняться эта статистика.

При этом о передумавших среди тех, кто уже «поймал» дату и ждет похода с документами в визовый центр, специалистка не слышала.

— На данный момент не вижу рисков в том, что Польша приостановит выдачу виз для белорусов, — делится мнением специалистка. — Например, сегодня были выставлены даты для регистрации в визовых центрах Гродненского консульского округа. А также на сайте ВЦ появилась информация, что в четверг, 11 сентября, появятся «окошки» по Брестскому региону. Из того, что дали по Гродно и Лиде, можно сказать: дат плюс-минус как обычно. Не думаю, что число мест для регистрации сократится.

Экспертка считает, что тем, кто планировал получать польскую визу, не стоит откладывать дело в долгий ящик. Причем касается это не только пессимистов, но и оптимистов, считающих, что из-за закрытия границы желающих подаваться станет меньше, а значит, будет легче поймать «окошко».

— Мое мнение, что улучшения ситуации мы пока точно не увидим. Количество желающих сейчас в разы превышает лимиты мест, которые дают визовые центры. Много и тех, кому нужна рабочая виза, и тех, кому требуется шенген для посещения родственников в Польше, — рассказывает Анастасия Лысоковская. — Новость о закрытии границы всколыхнула людей, но я заметила, что в телеграм-чатах уже стали обсуждать, как будут ездить в этот период. Есть уже те, кто говорят о вариантах через Турцию, Грузию или другие третьи страны. Да, это будет непросто, но, как показывает практика, люди привыкают и находят выходы из разных трудных ситуаций.

