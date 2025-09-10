Зеленский: Украина готова поделиться опытом в сбивании российских дронов с Польшей 10.09.2025, 23:44

Дроны залетели в Польшу в том числе с территории Беларуси.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова предоставить Польше помощь, обучение и опыт в сбивании российских дронов, в частности «шахедов».

Об этом он сообщил в среду, 10 сентября, после разговора с премьер-министром Польши Дональдом Туском, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, премьером Италии Джорджей Мелони и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Основной темой разговора лидеров стало использование российских дронов, которые этой ночью нарушили воздушное пространство Польши. Зеленский отметил, что дроны залетали не только из Украины, но и с территории Беларуси.

«Мы все одинаково понимаем, что это совершенно другой уровень эскалации со стороны России. Должна быть соответствующая реакция», — подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что Дональд Туск уже проинформировал о последствиях атаки, а обломки российских дронов, среди которых были и шахеты, нашли в разных польских городах и селах.

Зеленский отметил необходимость создания общего противовоздушного щита над Европой, а также важность разработки и производства дронов-перехватчиков, которые уже продемонстрировали свою эффективность.

«Предложил Польше нашу помощь, обучение и опыт в сбивании российских дронов, в частности шахедов. Договорились с Дональдом о соответствующем сотрудничестве на уровне военных. Также будем координироваться со всеми странами — членами НАТО», — отметил президент Украины.

10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в воздушном пространстве страны ночью фиксировали 19 российских дронов, значительная часть из них залетела из Беларуси. Предварительно, четыре БпЛА были сбиты. В МВД страны также заявили о найденных обломках неизвестной ракеты.

