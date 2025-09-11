Звезда «Барселоны» Ламин Ямаль назвал свою самую большую мечту
- 11.09.2025, 4:59
У испанского вингера амбициозные планы.
Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о своих планах на будущую карьеру.
Слова футболиста приводит ESPN.
Как заявил Ямаль, он планирует выиграть несколько Золотых мячей. Если же ему это удастся – значит он делает что-то неправильно или не слишком хотел, считает хавбек.
Отметим, что 18-летний игрок уже успел сыграть 109 матчей за «Барселону», в которых он забил 27 мячей и отдал 37 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает Ямала в 200 миллионов евро.