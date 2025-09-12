«Пляжная» сборная Беларуси не смогла победить Италию
- 12.09.2025, 21:29
Несмотря на поражение белорусы вышли в плей-офф Суперфинала Евролиги.
В итальянском Виареджо завершился групповой этап Суперфинала Евролиги по пляжному футболу.
В заключительном матче квартета, прошедшем 12 сентября, сборная Италии одержала минимальную победу над Беларусью – 1:0.
Единственный мяч на 23-й минуте забил голкипер хозяев Леандро Казапьери.
Обе команды досрочно обеспечили себе выход в полуфинал, однако встреча определяла обладателя первого места в группе.
Чтобы сохранить лидерство, белорусам достаточно было сыграть вничью, но итальянцы сумели вырвать победу.
Итоговое положение в группе:
1. Италия – 7 очков
2. Беларусь – 6
3. Португалия – 3
4. Франция – 0
В полуфинале сборная Беларуси сыграет против Испании. Встреча против пиренейцев пройдет 13 сентября.
Во втором матче ½ финала сыграют сборные Украины и Италии.
В 2021-м сборная Беларуси выиграла серебро Евролиги, а в 2023 и 2024 годах поднималась на третью ступень пьедестала.
Отборочный этап сезона-2025 наша команда завершила на 3-й строчке, набрав 15 очков и пропустив вперед Италию и Испанию.