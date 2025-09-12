закрыть
12 сентября 2025, пятница
«Пляжная» сборная Беларуси не смогла победить Италию

  • 12.09.2025, 21:29
Несмотря на поражение белорусы вышли в плей-офф Суперфинала Евролиги.

В итальянском Виареджо завершился групповой этап Суперфинала Евролиги по пляжному футболу.

В заключительном матче квартета, прошедшем 12 сентября, сборная Италии одержала минимальную победу над Беларусью – 1:0.

Единственный мяч на 23-й минуте забил голкипер хозяев Леандро Казапьери.

Обе команды досрочно обеспечили себе выход в полуфинал, однако встреча определяла обладателя первого места в группе.

Чтобы сохранить лидерство, белорусам достаточно было сыграть вничью, но итальянцы сумели вырвать победу.

Итоговое положение в группе:

1. Италия – 7 очков

2. Беларусь – 6

3. Португалия – 3

4. Франция – 0

В полуфинале сборная Беларуси сыграет против Испании. Встреча против пиренейцев пройдет 13 сентября.

Во втором матче ½ финала сыграют сборные Украины и Италии.

В 2021-м сборная Беларуси выиграла серебро Евролиги, а в 2023 и 2024 годах поднималась на третью ступень пьедестала.

Отборочный этап сезона-2025 наша команда завершила на 3-й строчке, набрав 15 очков и пропустив вперед Италию и Испанию.

