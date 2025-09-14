Радослав Сикорский: Против Путина работают только жесткие контрмеры 14.09.2025, 22:01

Глава МИД Польши отреагировал на вторжение российских дронов.

Польша готовится к более жесткому ответу на атаки российских дронов, которые нарушили воздушное пространство страны.

Об этом говорится в интервью министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского изданию The Guardian.

«Дроны не достигли своих целей, был нанесен незначительный ущерб имуществу, никто не пострадал. Если бы это произошло в Украине, по украинским определениям, это считалось бы 100% успехом», – сказал он.

В пятницу НАТО объявило, что развернет больше самолетов на восточном фланге альянса для защиты от будущих атак дронов. А уже в субботу польские и союзные самолеты были снова развернуты из-за возобновления угрозы ударов дронов в западной Украине.

Аэропорт в восточном польском городе Люблин снова был закрыт, а жители приграничных районов получили SMS-сообщения с призывом к осторожности. Однако на этот раз о вторжении не сообщалось.

Сикорский заявил, что реакция Польши была бы «гораздо более жесткой», если бы нападение повлекло жертвы или гибели на ее территории, но отказался подробно рассказать, как такая реакция могла бы выглядеть в будущем сценарии.

«С таким агрессором и лжецом, как Путин, работают только самые жесткие контрмеры», – подчеркнул он.

