Иллюзия мозга: американские ученые используют лазеры, чтобы понять, как мы видим то, чего нет 1 15.09.2025, 17:45

Команда использовала двухфотонную голографическую оптогенетику.

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли и Института Аллена в Сиэтле впервые раскрыли нейронный механизм, благодаря которому мы видим то, чего на самом деле нет, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Ключевая роль принадлежит особым клеткам — IC-нейронам-энкодерам. Именно они запускают процесс, известный как «завершение образа», когда мозг дорисовывает недостающие детали. Примером служит иллюзия Каниццы, когда из четырех «пакманов» мозг «собирает» белый квадрат.

Эксперименты на мышах показали, если стимулировать эти клетки лазером при помощи двухфотонной голографической оптогенетики, мозг реагирует так же, как при реальном восприятии иллюзии. Таким образом, удалось подтвердить, что именно эти нейроны формируют ложное восприятие.

Ученые также зафиксировали существование обратной связи в зрительной системе. Высшие отделы мозга распознают фрагменты образа и передают сигнал в зрительную кору, где IC-нейроны дорисовывают недостающие элементы.

Открытие имеет важное значение для понимания психических заболеваний. Как отметил доктор Жером Леко из Института Аллена, при шизофрении мозг формирует хаотичные «образы», и знание того, какие клетки ответственны за это, поможет искать новые методы терапии.

Исследование стало возможным благодаря программе OpenScope, позволившей вести высокоточные записи мозговой активности с миллисекундной точностью.

Ученые подчеркивают: зрение — это не пассивное получение информации, а активное построение реальности самим мозгом.

