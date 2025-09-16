Путин появился на учениях «Запад-2025» в военной форме 7 16.09.2025, 19:00

5,498

Диктатор РФ назвал число военнослужащих, участвующих в учениях.

Диктатор России Владимир Путин в военной форме прилетел в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино проходит основной этап российско-белорусских учений «Запад-2025». Правитель РФ осмотрел образцы вооружения и специальной военной техники, задействованных в войне в Украине, передает ТАСС.

Путин отметил, что мероприятия в рамках учений проходят на 41 полигоне, участие в них принимают 100 тыс. военнослужащих, задействованы около 10 тыс. систем вооружений и техники. «Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиту от любой агрессии «союзного государства», — сказал он.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов доложил диктатору, что от российской стороны к военным маневрам привлечены войска Ленинградского и Московского военных кругов, воинские части Воздушно-космических сил, силы Северного и Балтийского флотов, от белорусской стороны — войска, входящие в региональную группировку.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com