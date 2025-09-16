закрыть
16 сентября 2025, вторник, 19:59
Путин появился на учениях «Запад-2025» в военной форме

7
  • 16.09.2025, 19:00
  • 5,498
Путин появился на учениях «Запад-2025» в военной форме

Диктатор РФ назвал число военнослужащих, участвующих в учениях.

Диктатор России Владимир Путин в военной форме прилетел в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино проходит основной этап российско-белорусских учений «Запад-2025». Правитель РФ осмотрел образцы вооружения и специальной военной техники, задействованных в войне в Украине, передает ТАСС.

Путин отметил, что мероприятия в рамках учений проходят на 41 полигоне, участие в них принимают 100 тыс. военнослужащих, задействованы около 10 тыс. систем вооружений и техники. «Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиту от любой агрессии «союзного государства», — сказал он.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов доложил диктатору, что от российской стороны к военным маневрам привлечены войска Ленинградского и Московского военных кругов, воинские части Воздушно-космических сил, силы Северного и Балтийского флотов, от белорусской стороны — войска, входящие в региональную группировку.

