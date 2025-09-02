Белорус вошел в топ-20 мировых трансферов в гандболе
- 2.09.2025, 16:38
Переход Владислава Кулеша из «Ганновера» в «Мельзунген» оценили как один из самых значимых этого лета.
Авторитетный гандбольный портал Handball-Planet.com опубликовал список самых значимых летних трансферов. 18-е место занял переход белорусского полусреднего Владислава Кулеша, сменившего немецкий «Ганновер» на еще один клуб бундеслиги «Мельзунген». Заметим, что проведший три сезона в “Ганновере” Кулеш подписал контракт с новым клубом всего на полгода – но с возможностью продления.
В ТОП-100 трансферов оказался и переход Никиты Вайлупова, после трех лет в венгерском «»Веспреме«» уехавшего в португальскую «Бенфику». Он занял 56-е место. На первой же позиции трансфер француза Людовика Фабрегаса, вернувшегося из того же «Веспрема» в испанскую «Барселону».