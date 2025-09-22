В Украине уничтожено около 4000 российских танков 22.09.2025, 11:58

1,238

Вторжение в Украину обернулось катастрофой для танковых войск Путина.

Полномасштабное вторжение России в Украину стало катастрофой для танковых войск Путина. По данным независимых аналитиков Oryx, за время войны Москва потеряла не менее 4000 основных боевых танков (ОБТ). Хотя точные цифры остаются предметом споров, фото и видеоматериалы подтверждают масштабы потерь, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Особенно тяжелый удар пришелся на танки Т-72. Только за первый год боев Украина уничтожила более 1200 машин этой серии. Несмотря на модернизацию до версии Т-72Б3 с новой пушкой и динамической защитой «Реликт», танк, созданный еще в годы холодной войны, оказался уязвимым перед современным западным вооружением.

Не оправдал ожиданий и более современный Т-90, считавшийся гордостью российского ВПК. По данным Oryx, около 145 машин были уничтожены, повреждены или захвачены. Хотя Т-90 имеет улучшенную мобильность, огневую мощь и защиту, на поле боя он не продемонстрировал заявленного преимущества.

Серьезные потери и Т-80. Эта модель с газотурбинным двигателем когда-то считалась прорывом, обеспечивавшим высокую скорость и маневренность. Но в условиях современной войны ее слабые места — высокий расход топлива и недостаточная защита — сделали танк легкой целью для украинских войск, вооруженных американскими БМП Bradley и другими современными системами.

Несмотря на модернизации, российские ОБТ показали низкую эффективность в условиях современных боев. Украина активно использует западные противотанковые средства и дроны, что резко снижает шансы бронетехники на выживание.

Эксперты прогнозируют, что по мере продолжения войны потери российских танков будут только расти, а Москва будет вынуждена все чаще использовать устаревшие образцы техники.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com