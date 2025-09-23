закрыть
Нацбанк изменил порядок обмена валют в Беларуси

  • 23.09.2025, 12:42
  • 3,220
Нацбанк изменил порядок обмена валют в Беларуси

Что именно изменится для клиентов в обменниках и банкоматах?

Национальный банк предупредил белорусов об изменении порядка проведения валютно-обменных операций в Беларуси. В «Телеграф» узнали, что именно изменится для клиентов в обменниках и банкоматах уже в сентябре 2025 года.

Финансовый регулятор внес некоторые корректировки в Инструкцию о порядке проведения валютно-обменных операций, которой руководствуются белорусские банки. Важные изменения, которые точно не пройдут незамеченными для клиентов, в Нацбанке пообещали уже в сентябре - инструкция вступит в силу после официального опубликования на Национальном правовом портале.

Главное изменение коснется выдачи документов, подтверждающих проведение валютно-обменной операции. Теперь у клиентов появится выбор:

получить привычный бумажный чек, как это происходит сейчас,

или посмотреть информацию о проведенной операции в электронном виде, без выдачи бумажного чека.

Причем такой выбор у клиента будет не только в банкоматах и терминалах, работающих с иностранной валютой, но и в отделениях банков и обменных пунктах, которые оборудованы электронными планшетами или дисплеями.

В пресс-службе Нацбанка заверили что в электронном чеке будет отражаться вся важная информация, как и в привычном физическом чеке - сколько валюты вы сдали, какую сумму получили, по какому курсу был проведен обмен.

«Банки будут хранить информацию о всех операциях, так что ваши права защищены», - заверили в Нацбанке.

Кстати, при обмене валюты в банкомате или терминале, если в устройстве закончится бумага, система заранее предупредит об этом, до проведения операции. У клиента будет возможность решить - продолжить операцию и получить чек лишь в электронном виде или отказаться от нее.

В Нацбанке пояснили, что корректировка порядка проведения валютно-обменных операций связана с желанием регулятора сделать процесс обмена валют «более гибким и современным», а также учесть предпочтения всех клиентов.

