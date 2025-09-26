Поляк первым в мире спустился на лыжах с вершины Эвереста без кислородного баллона 2 26.09.2025, 21:14

2,060

Высота Эвереста составляет 8848 метров над уровнем моря.

Анджей Баргель спустился на лыжах с вершины самого Эвереста. Польский лыжный альпинист начал спуск 22 сентября, а до базы добрался днём позже – это огромный успех польского горнолыжного спорта. Он стал первым в истории, кто совершил это без баллона с дополнительным кислородом.

Вот, что о своем спуске с Эвереста рассказал Анджей Бергель:

«Восхождение было трудным из-за погодных условий, характерных для этого места осенью. План заключался в том, чтобы заночевать во втором лагере и дождаться хороших метеоусловий на леднике на следующий день. Это был единственный шанс спуститься на лыжах с ледяной вершины. Делать это днём слишком трудно и опасно. Но условия оказались благоприятными, благодаря чему удалось спуститься к месту, где можно было снять лыжные ботинки и переобуться в треккинговую обувь, то есть к самой нижней точке ледника».

Премьер-министр Польши также прокомментировал спуск соотечественника:

«Небо — это предел? Но не для поляков! Анджей Баргель только что спустился с Эвереста на лыжах!» — так прокомментировал экстремальный спуск премьер-министр Польши Дональд Туск.

Высота Эвереста или Джомолунгмы, как звучит на тибетском название этой самой высокой горы на Земле, составляет 8848 метров над уровнем моря.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com