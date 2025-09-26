закрыть
26 сентября 2025, пятница, 22:15
Поляк первым в мире спустился на лыжах с вершины Эвереста без кислородного баллона

2
  • 26.09.2025, 21:14
  • 2,060
Поляк первым в мире спустился на лыжах с вершины Эвереста без кислородного баллона

Высота Эвереста составляет 8848 метров над уровнем моря.

Анджей Баргель спустился на лыжах с вершины самого Эвереста. Польский лыжный альпинист начал спуск 22 сентября, а до базы добрался днём позже – это огромный успех польского горнолыжного спорта. Он стал первым в истории, кто совершил это без баллона с дополнительным кислородом.

Вот, что о своем спуске с Эвереста рассказал Анджей Бергель:

«Восхождение было трудным из-за погодных условий, характерных для этого места осенью. План заключался в том, чтобы заночевать во втором лагере и дождаться хороших метеоусловий на леднике на следующий день. Это был единственный шанс спуститься на лыжах с ледяной вершины. Делать это днём слишком трудно и опасно. Но условия оказались благоприятными, благодаря чему удалось спуститься к месту, где можно было снять лыжные ботинки и переобуться в треккинговую обувь, то есть к самой нижней точке ледника».

Премьер-министр Польши также прокомментировал спуск соотечественника:

«Небо — это предел? Но не для поляков! Анджей Баргель только что спустился с Эвереста на лыжах!» — так прокомментировал экстремальный спуск премьер-министр Польши Дональд Туск.

Высота Эвереста или Джомолунгмы, как звучит на тибетском название этой самой высокой горы на Земле, составляет 8848 метров над уровнем моря.

Написать комментарий 2

