«В 20 лет звонил родителям: за утро заработал $8000»

Истории белорусов, которые делают деньги на крипте.

Матвей — обычный парень из Минска. Перед поступлением в университет он распродал практически все вещи из своего гардероба и старую технику, чтобы зайти на рынок крипты, а родители лишь крутили пальцем у виска. У Никиты похожая история, зато сейчас он практически криптомиллионер: купил машину, недвижимость и объездил полмира. При всем этом парни предупреждают, что такой способ заработка точно не для всех, пишет Onlíner.

«Живу с доходов от крипты»

Матвею исполнилось 19, а в крипте он уже больше трех лет.

— Зашел по наводке друга. Он сам этим занимался. Помню, накачал мне файлов на 20 гигов и говорит: мол, попробуй, а вдруг получится.

Сначала Матвей отмахивался, все это казалось сомнительной затеей.

— Вообще, я долго отрицал, что крипта может стать возможностью увеличить свой доход. Но друг на своем примере показал, что с $100 можно сделать $200 всего за неделю. Я подумал: интересно, пусть будет хотя бы попытка разобраться в чем-то новом, а дальше как пойдет.

И пошло. Парень начал медленно, но уверенно погружаться в мир крипты. Двигали им любопытство и желание проверить, как работает мир цифровых денег.

Первые шаги Матвей вспоминает с легкой досадой:

— Есть даже небольшой синдром FOMO (расшифровывается как Fear of Missing Out — страх пропустить что-то важное; в трейдинге в первую очередь относится к страху упустить выгоду и потенциальную прибыль. — Прим. Onlíner). Когда я только заходил на рынок, солана стоила всего $15. Я выбрал ее наугад из списка топ-10 самых популярных монет, и из $500, которые мне подарили родственники на день рождения, вложил в нее $200. А потом друг сказал: ну, мол, какая солана, это мертвый проект. Ему я доверял, у него было больше опыта — а сегодня солана торгуется выше $250.

Матвей вспоминает, что поначалу больше терял деньги, чем выходил в плюс. Купил тогда какие-то курсы по криптовалюте — нарвался на скамеров. Сейчас убежден, что люди больше теряют в крипте не из-за своих собственных ошибок, а потому что нарываются на скам-проекты, которые могут исчезнуть за один день.

За первые полгода парень потерял около $3 тыс., причем 70% этих денег ушли на скам.

Разумеется, никто из близких об этом не знал, родителям парень ничего не рассказывал. Девушка его не поддерживала: советовала устроиться на «нормальную работу» и получать «стабильную зарплату».

— Потом я стал продавать лишние вещи: старые телефоны, планшеты, ноутбуки, одежду из своего гардероба — все, что можно продать, чтобы хоть как-то отбить убытки и заработать больше. Когда было уже нечего продавать, устроился на подработку месяца на три, а по вечерам смотрел видосы, как правильно торговать на бирже. И пробовал, буквально по чуть-чуть — $2—3 в день.

Затем парень поступил в университет, и уже к середине первого курса у него случился первый криптоуспех.

— Вышла игра, где за простое тыканье по экрану можно было получить крупные деньги — у меня получилось около $1,5 тыс. Помню, как рассказывал об этом родителям, а они только пальцем у виска крутили.

Так у Матвея появился второй стартовый капитал, который он снова вбросил в крипту. С тех пор убытки сменились на прибыль, причем регулярную.

Сейчас молодой человек уверенно заявляет: «Живу исключительно с доходов от крипты».

«Сегодня миллионер, завтра нищий»

— Что я купил с первых доходов? Ой, наверное, в первую очередь новый гардероб себе, — улыбается Матвей. — Сейчас я вывожу деньги, только чтобы на жизнь хватало: пройтись по магазинам, съездить куда-то.

Поначалу парень все же сорил деньгами, но сейчас что-то откладывает, что-то инвестирует. Приходит понимание, что хочется не быть богатым в моменте, а сохранить это навсегда.

— Если ты новичок и хочешь просто создать «подушку безопасности», то самый простой вариант — выбрать топ-3 монеты (сейчас это Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT). — Прим. Onlíner) и вкладывать в них фиксированную сумму хотя бы раз в месяц или в неделю, — делится мыслями Матвей. — Цена не так важна, если планируешь растянуть это на 5—10 лет. Эти монеты, считаю, точно останутся, а 99% остальных проектов со временем, возможно, умрут.

В частности, парень считает, что, например, биткоин будет только расти и со временем может дать хорошую прибавку к пенсии.

Если есть лишние $1000, не стоит вкладывать все деньги в одну монету, рекомендует Матвей. Он считает, что лучше распределить средства по разным устойчивым активам, а небольшую часть денег оставить для экспериментов и опыта.

— Крипта — это очень эмоциональная штука, — признается Матвей. — Сегодня ты чувствуешь себя миллионером, а завтра — нищим. Поэтому тут постоянно нужна холодная голова. Нельзя идти на рынок с последними деньгами. У меня, например, 90% капитала лежит в долгосрок. Я понимаю: минимум четыре-шесть месяцев смогу спокойно жить, даже если рынок рухнет.

«В 20 лет сделал $50 000 за два месяца»

Никите 24 года, и последние четыре из них — это жизнь в крипте.

— Я нигде не учусь и не работаю, живу чисто с дохода от крипты. Много путешествую, тусуюсь с друзьями. Вот такой лайфстайл.

Молодой человек окончил колледж, отработал два года, а потом заинтересовался криптой. Первый раз он услышал о биткоине еще в 2018 году, когда курс подскочил до $20 000. По словам парня, тогда все его друзья и знакомые «с ума посходили, начали брать кредиты, чтобы купить биткоин».

У него же денег особо не было. Разве что с зарплаты мог отложить $100—150 — эти суммы и начал потихоньку инвестировать. Но тогда его вело чисто любопытство, в рынке парень практически не разбирался.

— Всерьез за дело я взялся уже в 2021 году. На тот момент у меня были небольшие сбережения, и именно тогда рынок накрыл хайп NFT — в эту волну я и нырнул.

Ребята 15—20 лет понимают, в чем прикол NFT и что это такое. А тем, кто уже постарше, сложно объяснить, зачем покупать картинку в интернете за $5000.

Если коротко, NFT — это уникальный цифровой объект с подтверждением права собственности — как коллекционная карточка, только в онлайне.

Так Никита начал разбираться, как устроены эти цифровые коллекции, где их покупать и продавать. Закинул свои накопления (примерно $250—300), купил несколько картинок и начал.

Схема простая: выпускают ограниченную серию цифровых картинок, например всего 500 штук, а желающих купить в несколько раз больше. Кто умеет быстро действовать, успевает забрать редкий токен первым и потом продать его дороже.

Разобрался — и первый успех не заставил себя долго ждать: купил картинку за $50 — через пять минут продал за $80—100. Все законно, просто не всем понятно.

К осени 2021-го у Никиты уже стабильно получалось зарабатывать с крипты по $100—200 в месяц. А к концу года профиты пошли настолько хорошие, что самому не верилось.

— Я звонил родителям и говорил: «За утро я заработал $8 тыс.». А они такие: «Ну, молодец». Но не понимали как! Зато признали, что крипта — это серьезно, для меня это не просто какая-то там игра.

Никите понадобилось примерно полгода, чтобы, погрузившись с головой, разобраться в рынке. В свои 20 лет, в лучшие рыночные периоды времени, вспоминает парень, он мог за два месяца заработать $50 000. Для мальчика из семьи, где зарплата родителей редко превышает по $700 в эквиваленте, это был шок. И он решил, что будет пробовать зарабатывать в этом мире и дальше, погружаясь все глубже.

Но парень постоянно уточняет: он не рекомендует всем бросаться в NFT в частности и в крипту в целом: такой вид заработка точно не для всех.

— Я считаю, что для того, чтобы рисковать, нужно быть молодым и без финансовых обязательств. Здесь можно заработать первые $10 000 за месяц, а потом за неделю их потерять.

Например, NFT: покупаешь картинку и надеешься продать ее дороже. Но всегда есть риск, что ты возьмешь ее за $1000, а завтра она будет стоить $300. Эмоциональным и тревожным людям такие американские горки точно ни к чему.

«В 25 лет у меня есть BMW и квартира»

За все четыре года в крипте в портфеле у Никиты лежали все основные монеты: биткоин, солана, эфир. Ими удобнее всего расплачиваться за разные цифровые активности.

— Когда я начинал, биткоин активничал на рынке. На тот момент за стоимость одной штуки уже можно было взять неплохой автомобиль или даже пару месяцев пожить в Европе. Но сейчас за ту же монету можно купить квартиру в Минске или открыть маленький бизнес. Масштаб роста криптовалюты, конечно же, ощущается.

Сам Никита тоже постепенно рос в финансовом плане: сначала доходами с крипты закрывал базовые потребности, потом решил смотреть мир — только за последние два с половиной года съездил примерно в 20 путешествий, побывав в Дубае, Китае, на Шри-Ланке…

— Помню, сидим с девушкой в кино, что-то стало скучно во время сеанса. Выходим, я говорю: «А полетели первым же рейсом куда-нибудь?» И следующее утро мы встречали в Дубае.

Купил новенькую BMW, обеспечил себя недвижимостью, родителям помогаю. Нынешний капитал в крипте и заработанный на ней, думаю, доходит до миллиона долларов. Конечно, круто, что даже в возрасте до 25 лет у меня есть свобода выбирать, что и как делать дальше.

Но Никита предупреждает: рынок не только дает, но и забирает. У него есть знакомый, который потерял в крипте огромную сумму, так и не успев сделать какие-то значительные покупки. И у нашего героя были крупные провалы, один из последних неприятных — нынешней весной. Рынок стремительно падал, молодой человек купил на $100 000 разных монет — в итоге зафиксировал минус $20 000. «Забил, бывает», — философски замечает Никита. Ранее тоже случались провальные проекты.

— Среднестатистический человек сегодня, думаю, скорее вначале потеряет на крипте, чем заработает. У меня есть чуйка, скил и понимание, как это работает. Это не каждому дано, что-то на уровне интуиции: ты понимаешь, как можешь сделать, — и делаешь.

Удивительно, что многие до сих пор вообще не понимают, что такое крипта: очень низкая финансовая грамотность у людей. С другой стороны, расчеты с помощью пластиковых карт 30 лет назад тоже казались непонятными — сегодня все ими пользуются. И крипта займет свое место в мире будущего. И не только будущего: я сегодня могу оплатить криптой почти что угодно в любой точке мира. Это уже наша реальность, и в этом нужно разбираться, чтобы завтра не оказаться человеком, который безнадежно отстал.

