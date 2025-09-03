FP: Призрак Пригожина бродит по «Африканскому корпусу» 3.09.2025, 16:10

Эксперты рассказали о слабом месте Кремля.

После гибели лидера ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Россия продвигает в Африке новый проект — «Африканский корпус». Формально он подчиняется Минобороны РФ и предлагает услуги по подготовке военных и участию в операциях против повстанцев. Однако, как и «Вагнер», структура фактически обеспечивает защиту авторитарных режимов в обмен на Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Вагнеровцы действовали Мали более трех лет, но не смогли переломить ситуацию с джихадистами. Наоборот, уровень насилия вырос. После ухода «Вагнера» «Африканский корпус» взял управление на себя, но принципиальных изменений не произошло. В ЦАР Москва также потребовала от властей отказаться от услуг «Вагнера» и заключить новые контракты уже с «Африканским корпусом».

Для Кремля Африка — редкая площадка, где можно демонстрировать влияние и подрывать позиции Запада при относительно низких затратах. Россия стремится закрепиться в странах Сахеля, получить доступ к портам и полезным ископаемым, а также укрепить военное сотрудничество с новыми союзниками. Недавно Москва провела первую официальную встречу с министрами обороны стран Альянса Сахеля, подписав меморандум о сотрудничестве.

Однако у проекта есть уязвимости. В отличие от «Вагнера», «Африканский корпус» напрямую связан с Кремлем, поэтому все провалы и злоупотребления бьют по репутации России. В то же время африканские страны все чаще воспринимают Москву не как союзника, а как хищного игрока.

Для США возникает риск скопировать российскую модель краткосрочных сделок с частными военными структурами. Эксперты предупреждают, что ставка на институты и долгосрочные реформы принесет больше пользы, чем конкуренция с Россией на ее условиях.

«Африканский корпус» демонстрирует, что российское влияние строится не на силе, а на оппортунизме — и это слабое место Кремля.

