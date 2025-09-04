Почему для каждых переговоров нужна специальная подготовка 4.09.2025, 10:39

Эксперты предлагают использовать систему S-O-S.

Самые успешные переговорщики — это не прирожденные таланты, а люди, которые умеют тщательно готовиться. По данным исследований, исход переговоров на 80% зависит от подготовки еще до начала разговора, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты предлагают использовать систему S-O-S: самооценка, оценка другой стороны и оценка ситуации.

Самооценка начинается с определения своей лучшей альтернативы переговорам. Это реальный вариант, доступный вне текущей сделки. Далее важно знать свои «красные линии» — минимальные условия, на которые можно согласиться, и целевой результат — оптимальный исход. При этом стоит различать позиции («не больше $20 000 за машину») и интересы (потребность в надежном транспорте). Такой подход открывает возможности для гибких решений.

Оценка другой стороны подразумевает понимание ее альтернатив, «красных линий», позиций и интересов. Если альтернатив у партнера немного, это дает вам рычаги. Также важно учитывать характер отношений: переговоры с начальником будут отличаться от диалога с клиентом или родственником.

Оценка ситуации включает анализ контекста: станет ли результат публичным, повлияет ли на будущие сделки, сохранит ли репутацию. Эксперты подчеркивают, что ради сиюминутной выгоды не стоит жертвовать отношениями и доверием.

Грамотная подготовка по системе S-O-S позволяет войти в переговоры уверенно и добиться наилучшего результата, сохранив долгосрочные интересы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com