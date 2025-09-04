закрыть
4 сентября 2025, четверг, 10:53
Почему для каждых переговоров нужна специальная подготовка

  • 4.09.2025, 10:39
Почему для каждых переговоров нужна специальная подготовка

Эксперты предлагают использовать систему S-O-S.

Самые успешные переговорщики — это не прирожденные таланты, а люди, которые умеют тщательно готовиться. По данным исследований, исход переговоров на 80% зависит от подготовки еще до начала разговора, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты предлагают использовать систему S-O-S: самооценка, оценка другой стороны и оценка ситуации.

Самооценка начинается с определения своей лучшей альтернативы переговорам. Это реальный вариант, доступный вне текущей сделки. Далее важно знать свои «красные линии» — минимальные условия, на которые можно согласиться, и целевой результат — оптимальный исход. При этом стоит различать позиции («не больше $20 000 за машину») и интересы (потребность в надежном транспорте). Такой подход открывает возможности для гибких решений.

Оценка другой стороны подразумевает понимание ее альтернатив, «красных линий», позиций и интересов. Если альтернатив у партнера немного, это дает вам рычаги. Также важно учитывать характер отношений: переговоры с начальником будут отличаться от диалога с клиентом или родственником.

Оценка ситуации включает анализ контекста: станет ли результат публичным, повлияет ли на будущие сделки, сохранит ли репутацию. Эксперты подчеркивают, что ради сиюминутной выгоды не стоит жертвовать отношениями и доверием.

Грамотная подготовка по системе S-O-S позволяет войти в переговоры уверенно и добиться наилучшего результата, сохранив долгосрочные интересы.

