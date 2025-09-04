закрыть
Во время прыжка с парашютом погиб курсант Военной академии

6
  • 4.09.2025, 14:15
  • 4,698
Во время прыжка с парашютом погиб курсант Военной академии

ЧП произошло из-за «нештатной ситуации в воздухе».

На одном из белорусских полигонов «из-за нештатной ситуации» погиб военнослужащий, курсант Военной академии, сообщили в Минобороны.

«Министерством обороны начата проверка по факту гибели военнослужащего вооруженных сил. По предварительной информации, из-за нештатной ситуации в воздухе в ходе десантирования из самолета Ан-2 на одном из полигонов военнослужащий получил травму, несовместимую с жизнью», — говорится в сообщении.

Подробности инцидента не уточняются. Обстоятельства случившегося выясняет комиссия Минобороны совместно со Следственным комитетом. На место происшествия выехал замминистра обороны.

Военнослужащий учился на третьем курсе одного из факультетов Военной академии, «по службе и в учебе характеризовался положительно, имел неоднократный опыт десантирования».

