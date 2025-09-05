В минских школах установят автоматы с едой 5.09.2025, 12:49

Как они выглядят и что в них можно купить?

В средней школе №52 Минска, находится она в Каменной Горке, решились на нововведение: здесь установлен первый вендинговый автомат от Комбината школьного питания, пишут «Минск-Новости».

Это означает, что теперь у учеников появилась дополнительная возможность перекусить в течение дня, не ограничиваясь только школьным буфетом.

Автомат предлагает широкий выбор продуктов, отобранных с учетом требований к детскому питанию. Мальчики и девочки смогут найти в нем соки, зефир, вафли, печенье и другие лакомства, разрешенные для употребления школьниками.

Новая возможность вызвала настоящий восторг у учеников, которые с удовольствием оценили удобство и разнообразие предлагаемого ассортимента.

