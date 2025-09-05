закрыть
FT: Запад дал Лукашенко понять, что освобождение политзаключенных — это плата за участие в любых переговорах

1
  • 5.09.2025, 16:41
  • 2,150
FT: Запад дал Лукашенко понять, что освобождение политзаключенных — это плата за участие в любых переговорах

Ключевое требование к Минску остается прежним.

О том, как Лукашенко пытается выйти из-под влияния Кремля и наладить диалог с Западом, написало влиятельное британское издание Financial Times.

Статья «Может ли Беларусь выйти из тени России?» сегодня в числе основных публикаций на главной странице сайта издания.

Обращение Минска к Китаю могло бы стать способом диверсифицировать внешние связи Беларуси, не провоцируя Кремль, пишет Financial Times.

По словам западного дипломата, которого цитирует издание, Лукашенко начал добиваться «определенной реабилитации и смягчения санкций, включая возможность для национальной авиакомпании снова выполнять коммерческие рейсы». Он также мог хотеть получать детали и сервисные услуги для авиапарка страны, добавил дипломат.

У Лукашенко не было иного выбора, кроме как вернуться к «обычному циклу» маневрирования между Путиным и Западом, — говорит высокопоставленный западный дипломат. — Хотя он неохотно контактировал с западными лидерами, возможно, из-за сочетания собственных расчетов и давления Москвы, в конце прошлого лета настроения в Минске изменились, — передает FT слова западного дипломата.

«Мы ясно дали понять, что освобождение политзаключенных — это плата за участие в любых переговорах», — добавил западный дипломат.

Европейский аналитик, специализирующийся на регионе, в свою очередь сообщил изданию, что представители администрации Лукашенко неоднократно приглашали его и ряд других экспертов в Минск, что свидетельствует о стремлении Лукашенко к взаимодействию с Западом.

С момента инаугурации Трампа Лукашенко пять раз встречался с заместителем помощника госсекретаря США по Восточной Европе Кристофером Смитом, рассказал он в интервью журналу Time.

В июне визит спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога в Минск привел к освобождению Тихановского, которого на большой скорости доставили к литовской границе с мешком на голове.

По словам западного дипломата, Лукашенко, стремившийся вновь заявить о себе на международной арене как о чем-то большем, чем просто доверенное лицо Кремля, «хотел сделать жест».

