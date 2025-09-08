У белорусов могут случиться проблемы с банковскими карточками 8.09.2025, 19:17

У кого и когда.

Банковский процессинговый центр (БПЦ) предупреждает о возможных перебоях в обслуживании пластиковых карточек.

Все дело в том, что 9 сентября на сетевом оборудовании организации будут проводиться технологические работы. К счастью, они продлятся недолго.

«В промежуток времени с 05:30 до 06:00 возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра», – говорится в сообщении.

В настоящий момент услугами БПЦ пользуются Беларусбанк, Белагропромбанк, Сбер Банк, БСБ Банк, Паритетбанк, Белинвестбанк, БНБ-Банк, Банк "Решение", Цептер Банк, Neo Bank.

Отметим, что такие мероприятия Банковский процессинговый центр проводит регулярно. Все для того, чтобы улучшить работу, а белорусы могли без проблем и всяких заминок пользоваться своими безналичными средствами круглосуточно.

Это время выбрано не просто так. В ночные часы операций с банковскими картами осуществляется значительно меньше, что позволяет выполнить необходимые процедуры и не помешать гражданам оплачивать товары или услуги. Организация приносит извинения за доставленные неудобства.

