Соболенко на Australian Open чуть не убила соперницу

  • 20.01.2026, 3:59
Белоруска попала мячом в голову.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, первая ракетка мира, с победы начала выступления на Открытом чемпионате Австрии – переиграла в двух сетах (6:4, 6:1) представительницу Франции Тьянцоа Сару Ракотоманга Ражаону.

Во время встречи Соболенко отметилась коварным ударом прямо в соперницу, после чего мяч попал в голову француженке. К счастью, обошлось без травмы, но последствия этого могли быть очень ужасны.

Соболенко за свой удар сразу извинилась, но это никак не уменьшило возмущение от действий лучшей на сегодня теннисистки планеты.

