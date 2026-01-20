Соболенко на Australian Open чуть не убила соперницу 20.01.2026, 3:59

Белоруска попала мячом в голову.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, первая ракетка мира, с победы начала выступления на Открытом чемпионате Австрии – переиграла в двух сетах (6:4, 6:1) представительницу Франции Тьянцоа Сару Ракотоманга Ражаону.

Во время встречи Соболенко отметилась коварным ударом прямо в соперницу, после чего мяч попал в голову француженке. К счастью, обошлось без травмы, но последствия этого могли быть очень ужасны.

Соболенко за свой удар сразу извинилась, но это никак не уменьшило возмущение от действий лучшей на сегодня теннисистки планеты.

🤕 En pleine tête ! Aryna Sabalenka s'excuse après avoir envoyé la balle dans le visage de la Française Sarah Rakotomanga #AusOpen #HomeOfTennis pic.twitter.com/xFTtpdfhP4 — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 18, 2026

