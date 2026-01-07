закрыть
7 января 2026, среда, 13:57
Протестующие захватили второй город в Иране

  • 7.01.2026, 12:44
  • 6,200
Протестующие захватили второй город в Иране

Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях.

Иранские протесты, вспыхнувшие на фоне экономического кризиса и политического недовольства, приобретают все более масштабный характер. По данным Fox News со ссылкой на представителей Национального совета сопротивления Ирана, протестующие фактически взяли под контроль города Абданан и Малекшахи в провинции Илам.

Источник телеканала сообщил, что на западе страны произошли «значимые события», в результате которых оба города перешли под контроль демонстрантов.

Массовые выступления в Иране начались в конце декабря из-за резкой девальвации национальной валюты. Власти ответили репрессиями, есть погибшие.

По имеющейся информации, протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях. Наиболее крупные акции проходят в Тегеране, а самые жесткие столкновения фиксируются на западе и юго-западе страны — в Малекшахи, Керманшахе и Лордегане.

