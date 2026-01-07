закрыть
Игровые правила войны в Украине

2
  • 7.01.2026, 13:56
Игровые правила войны в Украине
Фото: War on the Rocks

ВСУ внедряет систему баллов, дронов и цифровых платформ на поле боя.

Война в Украине становится первым крупным конфликтом, где элементы геймификации используются не как метафора, а как реальный инструмент управления боевыми действиями, пишет War on the Rocks (перевод — сайт Charter97.org).

Речь идет о системе, в которой удары дронов, эвакуация раненых и другие действия на фронте фиксируются на цифровых платформах, оцениваются в баллах и напрямую влияют на снабжение подразделений.

Ключевым элементом стала программа Army of Drones Bonus, запущенная Министерством цифровой трансформации Украины. Подразделения загружают подтвержденные видеозаписи боевых действий в систему ситуационной осведомленности DELTA.

После проверки они получают так называемые «ePoints», которые можно обменять на оборудование на платформе Brave1 Market — аналоге онлайн-маркетплейса для фронта. Баллы начисляются не только за уничтожение техники противника: эвакуация раненых или захват противника живым оцениваются выше, чем убийство.

По мнению властей, система ускоряет снабжение, снижает бюрократию и стимулирует более безопасные для личного состава действия. Однако эксперты указывают и на риски: когда успех измеряется цифрами и рейтингами, подразделения могут стремиться к «очкам», а не к стратегическому эффекту, что способно искажать приоритеты на поле боя.

Геймификация затронула и гражданскую сферу. Через государственные приложения украинцы могут передавать информацию о перемещениях противника, а волонтеры участвуют в кибероперациях, оформленных как «миссии».

Опыт Украины уже внимательно изучают за рубежом. Наблюдатели отмечают, что подобные системы могут изменить представление о военном деле, ответственности и принятии решений. Вопрос теперь в том, смогут ли армии будущего использовать такие цифровые механизмы, не превращая войну в гонку за баллами.

