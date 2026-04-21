25 апреля 2026, суббота, 9:15
Исторический разворот

  Telegram-канал «Сито Сократа»
  • 21.04.2026, 13:55
  • 16,544
Исторический разворот

Ереван уходит в Европу.

Премьер Армении Никол Пашинян официально подтвердил, что его страна твердо стоит на пути в ЕС. Заявлено готовность Еревана проводить глубокие реформы для соответствия еврокритериям, и это не просто дипломатический маневр, а финальный шаг в долгой истории расставания с российским имперским проектом.

Сегодня мы наблюдаем исторический разворот, продиктованный не капризом, а жесткой реальностью. Москва десятилетиями выстраивала свою политику в регионе на принципе «безопасность в обмен на лояльность».

Однако события в Нагорном Карабахе, когда российские «миротворцы» фактически санкционировали исход 120 тысяч армян, стали точкой невозврата. Как отмечает издание Le Courrier d’Erevan, Москва не просто самоустранилась – она предала союзника. Война против Украины окончательно добила репутацию РФ как «конструктивного центра силы». Теперь Кремль воспринимается не как гарант стабильности, а как токсичный агрессор, который тянет своих «партнеров» на дно международной изоляции.

Международная стратегия Пашиняна проста и прагматична: уводить страну в европейское правовое и ценностное поле, пока это позволяют экономические реалии. Ереван не может в одночасье разорвать связи с ЕАЭС, так как экспорт и энергетическая зависимость все еще критичны. Однако, премьер четко дает понять: членство в ЕАЭС для Армении лишь временный экономический инструмент, лишенный какой-либо идеологической или политической надстройки. Армения намерена использовать бонусы евразийского рынка для накопления ресурсов, необходимых для перехода на стандарты ЕС.

Модель Евразийского экономического союза так и не стала жизнеспособной альтернативой западным объединениям. Это «клуб диктаторов», где правила меняются в угоду интересам одного игрока, а именно России. В то время как Брюссель выделяет сотни миллионов евро на модернизацию госинститутов Армении, а Москва лишь угрожает санкциями и повышением цен на газ.

Сейчас совершенно очевидно, что евразийская интеграция доживает свои последние дни. Она лишена вдохновения, ценностей и, главное, доверия. Казахстан, Кыргызстан и Армения все чаще ищут пути диверсификации, превращая ЕАЭС в пустую формальность.

Москва разрушила свой авторитет собственными загребущими руками. Беспомощность ОДКБ и циничное игнорирование интересов Армении в угоду сделкам с Баку и Анкарой показали, что «российский зонтик» подобен дырявому решету.

Армянское общество, активно обсуждающее в соцсетях и на порталах вроде Azatutyun необходимость европейского вектора, больше не боится окриков из Кремля. Для Еревана путь в ЕС – вопрос выживания как суверенной демократии.

Пашинян озвучил то, что в Ереване понимали давно: невозможно строить современное государство, будучи привязанным к архаичной и агрессивной империи. Армения выбирает право вместо силы, рынок вместо коррупционных схем и Европу вместо «русского мира». Брюссель готов принимать тех, кто разделяет его ценности, а Москве остается лишь наблюдать за тем, как ее влияние в Закавказье превращается в прах.

Telegram-канал «Сито Сократа»

