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Трамп рассказал, как он планирует «уничтожить Иран за четыре часа»

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  • 7.04.2026, 10:18
  • 6,570
Трамп рассказал, как он планирует «уничтожить Иран за четыре часа»
Дональд Трамп

По его словам, каждая электростанция в Иране будет выведена из строя.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США способны уничтожить Иран «за 4 часа» и у них есть готовый план на случай, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив до вторника.

Об этом он сказал во время пресс-конференции.

Трамп заявил, что США могут уничтожить все мосты и электростанции Ирана в течение нескольких часов. По его словам, это произойдет до полуночи 8 апреля по североамериканскому времени.

«У нас есть план, основанный на мощи наших вооруженных сил, согласно которому каждый мост в Иране будет уничтожен до 12:00 завтра ночью. Каждая электростанция в Иране будет выведена из строя, сгорит, взорвется и больше никогда не будет использоваться. Я имею в виду полное уничтожение до 12:00», – заявил американский лидер.

Трамп заявил, что не хочет разрушать инфраструктуру Ирана, но в случае необходимости Вашингтон сможет присоединиться к ее восстановлению.

«Мы не хотим, чтобы это произошло. Мы можем даже присоединиться к помощи им в восстановлении их страны. И знаете что? Если это так, последнее, что мы хотим сделать, – это начинать с электростанций, которые являются одними из самых дорогих объектов, и мостов», – заявил глава Белого дома.

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