В Аргентине суд признал золотых рыбок существами с правами 1 15.07.2026, 2:46

Иллюстрационное фото

Поводом стал их «жилищный вопрос».

Аргентинский суд признал двух золотых рыбок разумными существами, обладающими правами. Поводом стали условия, в которых они жили в витрине суши-ресторана в Буэнос-Айресе. После решения суда рыбок переселили в просторный аквариум, а юристы считают это важным прецедентом для защиты животных, пишет CNN.

Речь идет о золотых рыбках по кличке Феде и Маги, которые жили в 40-литровом аквариуме на витрине одного из ресторанов в престижном районе Буэнос-Айреса. Аквариум находился под прямыми солнечными лучами и рядом с оживленной улицей.

На условия содержания обратили внимание представители аргентинской зоозащитной организации Jaulas Vacías («Пустые клетки»), где содержатся более 200 спасенных животных. Они обратились в суд, заявив, что содержание рыбок нарушает закон Аргентины о жестоком обращении с животными.

Суд согласился с доводами зоозащитников и постановил перевезти рыбок в подходящие условия. Новым домом для Феде и Маги стал аквариум объемом 2,5 тысячи литров в доме специалиста по аквариумистике Карлоса Хосе Аги, который предложил взять их под свою опеку.

«Держать двух рыбок в таком аквариуме — примерно то же самое, что посадить двух белых медведей в клетку внутри сауны», — пояснил эксперт.

По его словам, после переезда рыбки чувствуют себя хорошо.

Однако главным итогом процесса стало не только их спасение. Зоозащитники просили суд признать рыбок не просто имуществом, а разумными существами, обладающими правами (sentient beings).

Суд удовлетворил и это требование. Теперь Феде и Маги юридически рассматриваются не как вещи, а как субъекты права. По мнению юристов, такое решение может стать прецедентом для защиты других животных, содержащихся в неподходящих условиях.

При этом адвокат Матис Труферо подчеркнул, что решение суда не означает запрет на содержание золотых рыбок дома.

«Само по себе держать рыбку в аквариуме не запрещено. Незаконным становится содержание животных в условиях, которые причиняют им страдания или являются жестоким обращением, например в слишком тесном пространстве или без надлежащего ухода», — пояснил он.

Это не первый подобный случай в Аргентине. В 2014 году суд признал «нечеловеческой личностью» орангутана Сандру, которая более 20 лет жила в зоопарке Буэнос-Айреса. Позже ее перевезли в центр реабилитации человекообразных обезьян во Флориде. По мнению зоозащитников, признание животных субъектами права позволяет рассматривать их не как имущество, а как возможных жертв жестокого обращения, интересы которых можно защищать в суде.

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