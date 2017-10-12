История белоруса, который упорно борется с чиновниками 12.10.2017, 23:02

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Учитель математики из Могилева почти 30 лет собирает свою переписку с чиновниками.

Белорусские чиновники редко могут похвастаться хорошим знанием белорусского языка. И если английского от них никто не требует, то знание родного - это закон. Учитель математики из Могилева Михаил Буловацкий почти 30 лет собирает свою переписку с чиновниками, в которой упорно защищает статус белорусского языка, пишет «Белсат».

«Люди же писали глупости какие-то, бывало... Бывали и умные вещи, но чаще глупости. И думали, что написали, и это исчезнет. А как говорил Воланд, рукописи не горят. Я это достал, и вот предъявляю», - говорит Михаил Булавацкий.

Письма получили форму книги с названием «Белорус в Беларуси»

Это портрет целой эпохи. Но чиновники и другие служащие не играют в ней положительное роли.

«Дают мне бланк на русском языке. Я говорю: дайте мне на белорусском языке. «У нас нет, у нас два государственных языка». Я говорю: так а почему вы пользуетесь только одним из них?», - возмущается Михаил.

В борьбе с ветряными мельницами Михаил Булавацкий не единственный

Член партии БСДП «Грамада» который год добивается изменения русскоязычных надписей в Могилеве.

«Я очень долго боролся, чтобы на въезде в Могилев был знак на белорусском языке «Магілёў», но несмотря на все мои усилия, к этому моменту так и написано на русском языке «Могилев», - рассказывает активист Игорь Борисов.

Еще один пример приводит Володар Цурпанов

Могилевский активист направил аж 13 жалоб на своего бывшего работодателя за ответы по-русски. Дело дошло до суда, который ... тоже ответил Цурпанову на русском языке.

«Я вынужден был дойти до Верховного суда, чтобы заставить извиниться областной суд и районный суд за то, что мне ответы прислали на русском языке», - вспоминает господин Цурпанов.

Ежегодно к могилевским правозащитникам обращаются многие граждане, право которых на белорусский язык нарушается государством.

«В данном случае нарушается закон о языках, статья 5-я, в котором говорится, что чиновники обязаны давать ответы на языке обращения. И статья 4-я, в которой указано, что чиновник должен владеть языком, в объеме достаточном, чтобы работать на нем», - говорит правозащитник Борис Бухель.

Закон есть, но нет санкций за нарушение

Но таким условным наказанием может стать книга Михаила Буловацкого, которая сохранит для истории фамилии антигероев.

Список бесконечен. Как и борьба. Проблемы господин Михаил имел и с изданием книги. В начале за нее взялось белорусское издательство, но побоялось проблем и передало в Смоленск. В результате книга вышла во Львове тиражом 200 экземпляров.