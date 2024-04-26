В Дятловском районе сварщик потребовал от фирмы $15 тысяч 26.04.2024, 8:58

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Чего удалось добиться?

Электросварщик одного из предприятий Дятловского района строил коровник без средств защиты — фирма не укладывалась в срок. Он упал, получил разрыв селезенки, вывихи и переломы, в результате провел 200 дней на больничном и перенес несколько операций.

После этого пошел в суд и попросил 50 000 рублей компенсации (более 15 тысяч долларов). Работодатель решил, что это слишком много.

Hrodna.life со ссылкой на решения судов рассказывает, чем закончилось дело.

Истец работал на предприятии с 2010 года, в 2012 году стал электросварщиком ручной сварки третьего разряда. Фирма, где он работал, в августе 2023 года строила два коровника на 720 голов. Мужчина делал монтаж плит перекрытия на здании и упал в проем с высоты 4,8 м на землю.

Это квалифицировали как несчастный случай на производстве. Установили, что мужчина работал без средств индивидуальной защиты, без лестниц для перехода с одной конструкции на другую, без применения гибких оттяжек для удерживания их от раскачивания, без соответствующей квалификации.

Материала на установку гибкого ограждения не было, мужчина не мог пристегнуться. С нарушениями работал не только он: времени для установки ограждений руководство не дало, потому что они опаздывали по срокам.

Свидетель по делу подтвердил, что работы не всегда выполнялись со специальной вышки, к которой можно было пристегнуться. Вышка на объекте была одна, а сварщиков — двое. Когда она была занята одним из сотрудников, работы выполнялись с лестницы, пристегнуться можно было непосредственно к проушине монтажной плиты.

Акты нарушили должностные лица предприятия. Их привлекли к административной ответственности, уголовное дело прекратили.

200 дней на больничном

После падения у сварщика обнаружили несколько травм: разрыв селезенки с развитием гемоперитонеума (скопление около 2 л крови в брюшной полости), закрытый вывих левого предплечья в локтевом суставе, открытый вывих левой кисти в лучезапястном суставе с переломом шиловидного отростка лучевой кости, закрытый вывих средней фаланги второго пальца левой кисти в основании межфаланговом суставе.

Мужчину отвезли в Дятловскую ЦРБ, оттуда отправили в Гродно. Состояние ухудшилось, и его прооперировали по дороге в Щучине. Если бы не операция, мужчина мог бы умереть. Полторы недели он провел в Пинской центральной больнице, где ему установили спицы в левое запястье. Еще неделю — в Минской областной клинической больнице, где ему сделали невролиз срединного и локтевого нервов слева (операцию, в ходе которой нерв освобождается от сдавливающих его тканей). Его больничный лист составлял примерно 200 дней. Согласно заключению МРЭК от 23 февраля 2024 года, степень утраты трудоспособности истца составила 10%.

Работодатель: сумма завышена

Истец рассказал, что испытывает боль и не может выполнять домашние обязанности, вести активный образ жизни, его здоровье крайне ухудшилось и он испытал страх за жизнь и здоровье. Поэтому мужчина хотел взыскать с работодателя денежную компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей. Работодатель посчитал сумму завышенной. Дело рассмотрели 16 февраля в суде Дятловского района.

Суд постановил взыскать в пользу истца 15 000 рублей (3708 долларов) и 500 рублей расходов по оплате юридической помощи. Истец обжаловал решение в Гродненском областном суде — компенсацию увеличили до 20 000 рублей (4944 доллара), а оплату расходов — до 1000.