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Лукашенко бьется в судорогах

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  • Телеграм-канал «Ник и Майк»
  • 5.05.2024, 9:12
  • 12,586
Лукашенко бьется в судорогах

Транзит начался, возраст и нервы делают свое дело.

После утомительной сходки Лукашенко несколько дней приводили в порядок, чтобы можно было предъявить публике. И без того не самое лучшее здоровье подкосило осознание неизбежности ухода на пенсию, которую, возможно, придется проводить в России, где приходится заранее подготавливать базу.

Государственная собственность переводится в частную на теневое «управление делами». Добавим, что и до этого собственность на участок, как и другие объекты в России, носит характер условно государственной. Впрочем, как и все «государственное» на территории Беларуси. Другое дело, что следы сделок позволят когда-то это вернуть.

В общем, возраст и нервы делают свое дело. Другой вопрос, что к «итогам» такой деятельности готов только восточный сосед. Запад следит за ситуацией и продолжает наблюдать за разрушением концепции «Беларусь как буфер между цивилизацией и Россией» в наивной надежде, что от нее что-то останется.

В некотором замешательстве от странной картины будущего даже сами участники ВНС. Один из пропагандистов, который проспал мероприятие, похоже, проснулся и потребовал все вернуть назад. Мол, ВНС может функционировать только после того, как синепалый уйдет. Одновременно ВНС и синепалый не в состоянии работать. Поэтому нужно срочно вернуть вертикаль в исходное состояние, чтобы ее не развалил ВНС.

То есть даже до самых отсаженных начинает доходить, что ВНС не укрепляет, а разваливает систему. Тут кто-то лишний - ВНС или синепалый.

Транзит начался, синепалый его будет пытаться остановить сам и «по требованию общественности», но это лишь судороги.

Телеграм-канал «Ник и Майк»

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