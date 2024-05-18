Пустые обещания 3 18.05.2024, 20:43

1,416

«Майские указы» Путина уже 12 лет чаще всего остаются на бумаге.

После инаугурации Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Традиция так называемых «майских указов» появилась в России после 2012 года. С тех пор Путин после каждой инаугурации подписывает новые указы, определяющие цели, к которым должна стремиться страна в годы его правления.

«Новая газета Европа» вспомнила, какие задачи Путин ставил перед своим правительством раньше, и сравнила их с «майскими указами» военных лет.

Экономический хлопок

Так называемые «майские указы» уже 12 лет определяют будущее России. Если обращение Путина к Федеральному Собранию можно рассматривать как предвыборную речь, то пакет указов — имитация выполнения обещаний, которые были даны за пару месяцев до этого. В пакете из 11 «майских указов» 2012 года было 218 пунктов, в которых глава государства изложил план развития страны на ближайшие восемь лет, до 2020 года.

Планирование будущего страны на длительный срок — нормальная практика, говорит философ и политолог Денис Греков, однако в случае с путинской Россией это иллюзия.

— Примерно такая же логика, как со сталинскими пятилетними планами, которые надо было выполнить за три года. И, как легко догадаться, никто их за три года не выполнял. Но зато все очень отчаянно изображали, — добавляет Греков.

Первый из указов 2012 года содержал в себе задачи долгосрочной экономической политики. Тогда еще Россия хотела привлекать инвестиции (до 27% ВВП к 2018 году), а также улучшать положение страны в международном рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса. Планировалось, что Россия с 120-го места в 2011 году к переизбранию Путина в 2018 году войдет в топ-20 этого рейтинга.

В 2013 году замминистра экономического развития Андрей Клепач отмечал, что для успешности «майских указов» надо наращивать экономику на 7% каждый год. Отвечая на вопрос «Новой-Европа» об успешности экономической части «майских указов», экономист Сергей Алексашенко говорит, что «средний темп роста экономики с 2012 года составил 1% в год». Кроме того, реальные доходы россиян до начала войны были ниже уровня 2013 года.

— Это можно считать успехом? — задается вопросом Алексашенко.

Официальные цифры, напротив, говорят, что получилось практически всё. В 2018 году, после очередной победы Путина на выборах, правительство заявило, что выполнило 190 из 202 поручений (за шесть лет некоторые указы были сняты с повестки), то есть 94%. Однако реальные цифры показывают другое. Привлекать инвестиции, действительно, поначалу удавалось, в конце 2017 года правительство отчитывалось о росте объема инвестиций в ВВП до 20,4%, что, однако, не доходило до планируемых цифр почти на 7%. «В последние годы инвестиции в основной капитал у нас составляли 17–18% ВВП», рассказывал РБК Владимир Гамза, председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, что стало следствием неопределенности в политическом будущем России.

В рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса подняться удалось, однако целевых показателей по вхождению в топ-20 достичь так и не получилось. По данным на 2020 год, Россия находилась на 28-м месте.

Социальные программы

Одно из амбициозных обещаний Путина, которое правительство посчитало успешным, — разработка комплекса мер по борьбе с аварийным жильем. Власти ставили цель расселить 10,81 млн кв. м аварийного жилищного фонда к 2018 году и за год до этого отчитались о выполнении задачи на 94%. Цифры, однако, лишь кажутся впечатляющими: на 2010 год, по данным Росстата, жилищный фонд, отнесенный к ветхому и аварийному жилью, составил 99,4 млн. кв. метров, или 3,1% от всего жилья в России. То есть даже если мы предполагаем, что в стране не появляется новых непригодных для жилья помещений, правительство за пять лет избавилось всего от 10% аварийного жилья. Но на самом деле, по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, каждый год в России появляется еще по 2 млн кв. м аварийного жилого фонда.

Самым скандальным из указов стал приказ о повышении зарплат бюджетников. По замыслу, к 2018 году зарплаты бюджетников должны были достичь 100 или 200% от среднерегионального трудового дохода, в зависимости от категории профессии (например, зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — 200%). Спустя семь лет после подписания документа РБК рассказал о том, что лишь 16 регионов выполнили указание Путина (среди них — Брянская, Вологодская, Ленинградская области, Татарстан, Чувашия и другие). На этом фоне Алексей Навальный создал профсоюз, который пообещал проверять степень выполнения указов Путина и в случае невыполнения поставленных правительством целей жаловаться на губернаторов. Однако Министерство труда отчиталось о том, что указ выполнен на 99%. Но необходимо учесть, что в 2015 году правительство решило изменить способ подсчета среднемесячной зарплаты в стране, значительно уменьшив ее, а значит, теперь бюджетникам в рамках выполнения «майских указов» можно было меньше платить.

— Для расчета зарплат по указу 2012 года Росстат придумал специальную методику, которая сильно занижает среднюю зарплату в регионе. Поэтому на бумаге показатели достигнуты. В жизни — нет, — говорит Алексашенко.

Программа повышения рождаемости

В «майских указах» от 2018 года, когда Россия уже была под санкциями, власти отодвинули экономические преобразования на второй план, в новом документе на первое место вышла демография. К тому моменту в России несколько лет наблюдалось снижение миграционного потока, а естественный прирост и вовсе за всю историю РФ был в плюсе только три года — с 2013-го по 2015-й.

Демографические цели были и в указах от 2012 года. Тогда правительство Путина планировало сделать особенный упор на повышение рождаемости: ожидалось повысить суммарный коэффициент рождаемости к 2018 году до 1,753 детей на семью (в 2012 году он был на уровне 1,691). И в 2015 году его даже удалось достичь: коэффициент достиг 1,777. Однако долго удержать относительно высокую рождаемость не удалось, и к 2018 году коэффициент откатился ниже того уровня, с которого началась программа, — до 1,579.

В «майских указах» шестилетней давности Путин снизил прогноз на коэффициент рождаемости до 1,7 ребенка на семью. Цифры тем не менее говорят о провале указа главы государства. Коэффициент рождаемости в 2023 году упал до минимума за 17 лет — до уровня 1,41 детей на семью. В разговоре с «Новой-Европа» демограф Алексей Ракша заявил, что негативное влияние оказал перенос программы материнского капитала на первого ребенка.

Интересно и то, что в 2018 году Путин изменил в указе формальный показатель подсчета средней продолжительности жизни: теперь определяющим фактором стала «ожидаемая продолжительность здоровой жизни». К 2024 году планировалось достичь показателя в 67 лет. В 2019 году статистика ВОЗ указывала, что этот показатель в России был на уровне 64,2 лет. По данным российского ЕМИСС, в тот год средняя продолжительность здоровой жизни и вовсе едва переваливала за 60 лет (60,3). По последним данным ЕМИСС, в 2023 году показатель немного увеличился — до 61,37 лет. А в условиях войны, как считает демограф Алексей Ракша, поднимать цифры продолжительности жизни невозможно.

Армия

Другой важной задачей для Путина было новое оснащение армии. Вооруженные силы хотели реформировать к 2020 году, доведя долю современного вооружения до 70%. На это были выделены огромные деньги: только в 2019 году для достижения поставленных Путиным целей потратили почти полтора триллиона рублей. В 2020 году, когда пришло время оглашать цифры и отчитываться, Роснано сообщало о том, что доля современного оружия в армии достигла 68%. В 2021 году экс-глава Минобороны Шойгу хвастался цифрами и говорил, что Россия обладает самой современной армией в мире. На тот момент, по его словам, цифры перевооружения наконец-то перевалили за 70%. Однако спустя год войны Путин недовольно говорил, что в России недостаточно современного вооружения. В указах 2024 года показатели ВПК не упоминаются.

Прививая духовность

Упор на традиционные ценности и патриотизм впервые появился в указах 2018 года. Путин приказал правительству воспитывать россиян «на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций». Что это значит и как правительство должно выполнять указ о воспитании молодежи, непонятно.

В пакете указов 2012 года в статьях про образование Путин поставил амбициозную цель: к 2020 году не менее пяти российских университетов должны были войти в топ-100 «ведущих мировых университетов, согласно мировому рейтингу университетов». В 2020 году по самому престижному в мире рейтингу QS лишь МГУ попал в топ-100, заняв 84-е место (СПбГУ оказался на 234-й позиции в мировом рейтинге).

Если мы посмотрим на указы 2018 года, то увидим, что формулировки в статьях об образовании стали совсем расплывчатыми, а цели неясными. По мнению Путина, правительство должно обеспечить «глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования». Напомним, из-за войны Россия не участвует в программе PISA по оценке качества знаний студентов, поэтому новых данных об этом нет, а в 2018 году страна была на 30-м месте.

Майские указы военного времени

В указах 2024 года Путин продолжил говорить о создании «патриотической среды». Глава государства приказал правительству к 2030 году создать условия «для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей».

Еще одним пунктом в указах стоит экологическое благополучие. Согласно документу, к 2030 году в России должны сортировать 100% твердых коммунальных отходов, а к 2036 году в два раза снизить выброс опасных загрязняющих веществ.

Эксперты, опрошенные «Новой-Европа», скептически относятся к подобным обещаниям. Денис Греков говорит, что сейчас у России есть только одно будущее, которому подчинена вся реальность, — война.

— Это единственный план возможного развития. Развивать всё так, чтобы это работало на войну. Какое экологическое благополучие возможно в таких условиях, непонятно, — говорит Греков.

Экологическая повестка в указах Путина появилась еще в 2018 году. Тогда он пообещал ликвидировать все несанкционированные свалки в черте городов к 2024 году. Для этого даже придумали программу «Чистая страна». Но в январе 2023 года глава Минприроды Александр Козлов рассказывал, что к концу года они уберут «58% несанкционированных свалок в черте российских городов».

Другая программа, появившаяся по следам «майских указов», — «Чистый воздух». Планировалось, что к 2024 году в 12 крупнейших промышленных центрах России снизят выбросы загрязняющих веществ на 20%. Но если посмотреть последний отчет Росгидромета за 2023 год, то в списке самых загрязненных городов России будут всё те же 12 городов. Зампред комитета по экологии Владимир Бурматов в интервью «Ведомостям» признал, что «сейчас фактически наблюдается провал проекта «Чистый воздух» в регионах».

Экономическое будущее в указах 2024 года выглядит очень амбициозным. Путин обещает снижение уровня бедности ниже 7% к 2030 году и ниже 5% к 2036 году, снижение коэффициента Джинни (используется для определения экономического неравенства) до 0,37, а также вывести МРОТ на уровень 35 тысяч рублей. Сейчас минимальная зарплата чуть больше 19 тысяч рублей, а уровень бедности — 9,3%. Экономист Сергей Алексашенко называет новые цели «игрой в цифры».

— Поднять МРОТ в два раза за шесть лет возможно, но я не готов оценить, какая при этом будет инфляция. А она, несомненно, разгоняется. Я сомневаюсь, что за счет этого удастся сильно снизить коэффициент Джинни, так как основная доля низкодоходных россиян — это пенсионеры, а МРОТ на них не распространяется, — говорит Алексашенко.

Кроме того, Путин обещает, что к 2030 году Россия займет четвертое место в мире по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Сейчас Россия занимает пятое место, и эта статистика неоднократно представлялась как достижение путинской экономики. Глава государства говорил об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, а также в послании к Федеральному Собранию. Экономисты относятся к этому показателю очень скептически. Без паритета покупательной способности (ППС) Россия по объему ВВП падает на восьмое место. Гораздо более объективные данные о жизни людей предоставляет статистика ВВП (вместе с ППС) на душу населения, по ней Россия находится на 60-м месте, между Мальдивами и Сент-Китс и Невис.

На вопрос о том, изменится ли что-то, если программы Путина провалятся, политолог и философ Денис Греков затрудняется ответить.

— Большинство населения в принципе плохо понимает, что это всё значит. Люди всегда были настроены скептически и старались выживать за счет собственных ресурсов. Люди даже не понимают, сколько денег они отдают государству в конечном счете.

Путин вполне сознательно, мне кажется, снижает уровень жизни населения для того, чтобы проще было управлять им, и для того, чтобы оно заботилось только о выживании и не могло поднять голову и задуматься о чем-то, — заключает Греков.