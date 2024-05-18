Зеленский: На Харьковском направлении войска РФ ощутимо теряют пехоту и технику 18.05.2024, 20:58

Владимир Зеленский

Президент Украины поблагодарил воинов ВСУ.

Россия на Харьковщине теряет свою пехоту и технику — ощутимо теряет, хотя так же, как и в 2022 году, Кремль рассчитывал на быстрое продвижение по нашей земле.

Об этом рассказал в своем традиционном вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

«Я благодарю всех наших воинов и подразделения Сил обороны Украины, которые и на этой неделе доказали, что российское государство будет платить за все, что оно делает против наших людей, нашего общества. Я благодарю каждого нашего воина, который проявил достаточную стойкость и смог за эту неделю добавить больше уверенности, в частности, Харьковскому направлению. Оккупант теряет свою пехоту и технику — ощутимо теряет, хотя так же, как и в 2022 году, рассчитывал на быстрое продвижение по нашей земле», - рассказал Зеленский.