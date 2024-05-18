закрыть
18 мая 2024, суббота, 21:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: На Харьковском направлении войска РФ ощутимо теряют пехоту и технику

  • 18.05.2024, 20:58
Зеленский: На Харьковском направлении войска РФ ощутимо теряют пехоту и технику
Владимир Зеленский

Президент Украины поблагодарил воинов ВСУ.

Россия на Харьковщине теряет свою пехоту и технику — ощутимо теряет, хотя так же, как и в 2022 году, Кремль рассчитывал на быстрое продвижение по нашей земле.

Об этом рассказал в своем традиционном вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

«Я благодарю всех наших воинов и подразделения Сил обороны Украины, которые и на этой неделе доказали, что российское государство будет платить за все, что оно делает против наших людей, нашего общества. Я благодарю каждого нашего воина, который проявил достаточную стойкость и смог за эту неделю добавить больше уверенности, в частности, Харьковскому направлению. Оккупант теряет свою пехоту и технику — ощутимо теряет, хотя так же, как и в 2022 году, рассчитывал на быстрое продвижение по нашей земле», - рассказал Зеленский.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Детей осталось на три дня
Детей осталось на три дня Ирина Халип
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Взять кремлевскую высоту
Взять кремлевскую высоту Владимир Халип
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов