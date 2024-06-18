Во Франции презентовали новейший дрон Colibri 1 18.06.2024, 19:41

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Партия этого беспилотника вскоре отправится в Украину.

Компания KNDS представила дрон Colibri на выставке в Париже. Партия этого беспилотника вскоре отправится в Украину в рамках пакета военной помощи.

Об этом сообщает Defence blog.

Дрон является новейшей разработкой, которая в первую очередь должна усилить оперативные возможности французских вооруженных сил.

Работа над дроном началась относительно недавно – в мае 2022 года. Производители Colibri сосредоточились на интеграции экономически эффективного, оперативно-активного заряда в беспилотную систему, способную обнаруживать и обезвреживать цели в радиусе 5 километров.

Также известно, что беспилотник будет оснащен управляемым осколочным зарядом, обеспечивающим высокую летальность как против статических, так и против динамических целей. Эта система предлагает универсальное и эффективное решение для боевых сценариев.

По данным СМИ, баражерный боеприпас получит 40-мм боеголовка от французского производителя Nexter Arrowtech.

Вероятно, прототипом Colibri стал другой беспилотник – UX11, созданный для фотограммметрических целей. Этот дрон имеет цельнокрылый корпус из полистирола и размах крыльев 1,1 метра. В движение он приводится двухлопастным толкающим винтом, а также электродвигателем, расположенным в задней части крыла.

Масса UX11, вместе с полезной нагрузкой, составляет 1,5 кг, автономность – 80 мин, крейсерская скорость – 54 км/ч. Развертывание такого аппарата занимает всего 5 мин. UX11 может подняться на высоту до 6000 метров.