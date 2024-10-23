Лукашенко не долетел до саммита в Казани? 14 23.10.2024, 8:15

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Диктатор куда-то исчез.

22 октября в Казани открылся XVI саммит БРИКС. На вечернем приеме для лидеров стран БРИКС исполнили «Калинку-малинку».

На саммит прибыли 36 делегаций, из которых 22 представлены на высшем уровне.

Александр Лукашенко пока не появился на саммите, упустив возможность провести неформальные встречи с первыми лицами, отметил белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Напомним, что недавно у самолета Лукашенко Boeing 767-300 возникли технические проблемы в воздухе. Ему пришлось возвращаться из Москвы в Минск без самого диктатора. Из-за санкций он не проходит диагностику, явно есть и проблемы с запчастями.

Летчик-инструктор и полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан заявил в интервью Сharter97.org, что самолет Лукашенко может ждать катастрофа.

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